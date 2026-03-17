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Mimos sem fim. Ariana isola-se do grupo e Diogo não esconde preocupação

No Secret Story 10, Ariana não está bem disposta desde que teve que lidar com o «pato». Sem esconder a frustração, a concorrente isola-se de todos. Diogo vai ao encontro dela, mostra-se preocupado e enche-a de mimos.

A décima edição do Secret Story marca uma nova era no reality show da TVI. A Casa mais vigiada do País foi alvo de uma transformação profunda e apresenta-se agora como um espaço inovador, surpreendente e praticamente irreconhecível.

Dez edições depois, o Secret Story entra numa nova fase e aposta forte na renovação total da Casa. O emblemático cenário onde nasceram segredos, alianças e confrontos foi completamente reinventado, dando lugar a um ambiente moderno, dinâmico e pensado ao detalhe para intensificar a experiência do jogo.

Mais do que uma simples remodelação estética, a nova Casa assume-se como um verdadeiro elemento ativo da competição. Cada divisão funciona como um destino diferente, com identidade própria e pistas escondidas que podem influenciar estratégias. O espaço foi concebido como um mapa interativo, onde cada recanto convida à descoberta e pode alterar o rumo do jogo.

Nesta edição, a Casa ganha protagonismo absoluto. Observa, escuta, reage e interfere na narrativa. Uma misteriosa orelha sussurra segredos, mãos inesperadas surgem com mensagens enigmáticas, uma cúpula mágica promete revelar verdades ocultas e um túnel intrigante traz pistas de outra dimensão. As paredes parecem ter ouvidos e nada passa despercebido.

No Secret Story 10, os concorrentes não competem apenas entre si. Enfrentam também a própria Casa, um adversário imprevisível que testa limites, desafia emoções e pode mudar tudo a qualquer momento.

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Hélder 761 20 20 08

Liliana 761 20 20 12

Norberto 761 20 20 14

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