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Descrição

Missão secreta de Sara deixa a casa de "pernas para o ar" e uma atitude de Afonso tornou tudo mais difícil

No Secret Story - Desafio Final, de madrugada, Afonso decide desarrumar vários objetos e, em confessionário, diz ter sido estratégia para tentar descobrir o cúmplice da semana. Quem assiste a tudo é Sara, a cúmplice da Voz, que tem a missão de nesta noite colocar todas as cadeiras da mesa de jantar na piscina. Depois de Afonso adormecer, na sala, Sara mete em prática a missão e a maior dificuldade é em tentar tirar as cadeiras que Afonso deixou empilhadas, optando por não lhes tocar. De manhã, os concorrentes reparam na desarrumação e para Pedro não há dúvidas de que foi o Bruno.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País

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