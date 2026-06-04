Missão secreta de Sara deixa a casa de "pernas para o ar" e uma atitude de Afonso tornou tudo mais difícil

No Secret Story - Desafio Final, de madrugada, Afonso decide desarrumar vários objetos e, em confessionário, diz ter sido estratégia para tentar descobrir o cúmplice da semana. Quem assiste a tudo é Sara, a cúmplice da Voz, que tem a missão de nesta noite colocar todas as cadeiras da mesa de jantar na piscina. Depois de Afonso adormecer, na sala, Sara mete em prática a missão e a maior dificuldade é em tentar tirar as cadeiras que Afonso deixou empilhadas, optando por não lhes tocar. De manhã, os concorrentes reparam na desarrumação e para Pedro não há dúvidas de que foi o Bruno.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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