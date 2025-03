Momento imperdível! Joana Diniz dá aula de salsa na Casa de Vidro!

O convívio entre Nuno Brito e Jéssica Silva na Casa de Vidro no Centro Comercial UBBO continua a dar que falar. Mas a grande surpresa não fica por aqui, Joana Diniz fez uma visita aos candidatos e surpreendeu-os com uma aula de salsa! O público do lado de fora assistiu a tudo e o ambiente ficou ao rubro!