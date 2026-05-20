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Descrição

Momento tenso entre Marisa Susana e Bruno acaba em "comédia" em direto: «Ninguém me leva a sério»

No Secret Story - Desafio Final, depois de assistirem às imagens da discussão entre Bruno e Marisa Susana todos acabaram a rir-se às gargalhadas. Tudo isto porque consideram o tema ridículo. Cristina Ferreira questiona a concorrente se acham que estão a gozar com ela e a própria admitiu que ninguém a leva a sério.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

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