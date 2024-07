Momentos após entrar na casa, Cláudia Nayara é «bombardeada» de simpatia e «graxa» dos concorrentes

No Dilema, depois da entrada da Cláudia Nayara, os concorrentes tentam “subornar” a convidada, pois sabem que, no fim da visita, uma das equipas será premiada. A Cláudia partilha a sua opinião em relação a alguns concorrentes e sugere que todos respeitem o David Diamond. Quanto à Mafalda, assume que não se identifica com a sua personalidade. Já sobre o Diogo, constata que é um “conquista corações” pois já mexeu com a Mafalda. A mais nova deixa claro que já conhecia o Diogo do exterior e são apenas amigos. O David Diamond atira que são eles que impõem os próprios limites e, animado, o Diogo entende que o pai da Mafalda aprova a intimidade entre os dois.