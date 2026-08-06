Negócio fechado? Big faz proposta polémica a João Ventura

No Big Brother Verão, o Big fez um negócio com João Ventura. Devido a toda a polémica que resultou a sua ida à festa ontem, o Big pediu a João que decidisse se queria ou não ir a uma festa com todos os colegas que ficaram de lado na festa de ontem por uma certa quantia do prémio final. Descubra qual foi a decisão do concorrente.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16