Nelson Lisboa abre o coração com os colegas: «Tenho medo quando me deparo com homens»

No Dilema, durante uma atividade em que elegem os concorrentes com mais espírito de liderança, o Nelson emociona-se quando fala na dificuldade que tem em lidar com a figura masculina. Em lágrimas, o concorrente admite ter medo de lidar com homens porque o seu pai era muito violento. O Nelson escolhe o Diogo elogiando a forma como o concorrente lidera pela positiva. Curiosamente, o Diogo também escolhe o Nelson pela capacidade que este tem de se fazer ouvir por todos.