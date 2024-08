Nelson Lisboa arrasa David Diamond: «Se queres chegar à final, preocupa-te com o teu jogo e não com o dos outros»

No Dilema, o desafio continua e o Igor é o primeiro a encontrar a chave que está no bloco de gelo. O David atira que foi um jogo honesto e, dirigindo-se ao Nelson, afirma que ganharam sem batota. O Nelson sugere que o David se preocupe com o seu próprio jogo e a Daniela intervém. O Nelson e o Diogo acusam a Daniela de estar a assumir a posição de advogada de defesa do David e os quatro concorrentes começam a discutir em simultâneo.