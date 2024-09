Nelson Lisboa deixou a moda para se tornar médium: «Portugal não dá oportunidades para se viver da arte»

No «Goucha», recebemos Nelson Lisboa, que abandonou este último domingo a casa do «Dilema». O nosso convidado fala-nos do facto de ter abandonado a moda há cerca de um ano para se dedicar às suas consultas como médium. Aponta fortes críticas a Portugal por achar que o país não apoia devidamente as artes. Recorde-se que Nelson é designer de moda e artista plástico.