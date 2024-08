Nelson Lisboa e Rosa Bela «sufocados» com os egos «superficiais» dos colegas? Saiba tudo

No Dilema, na sala, Nelson confessa à Rosa Bela que às vezes precisa de sair de alguns sítios porque sente que às vezes há muita necessidade de aparecer e de se gabar. Rosa Bela entende perfeitamente o concorrente e até revela que precisava de desabafar sobre isso. Nelson esclarece que não vai julgar e como não se identifica simplesmente sai. Rosa Bela confessa que em alguns dias sente-se sufocada com este tipo de pessoas, pois há muita gente que adora falar sobre elas e para elas. Nelson diz que podem falar sobre “nós” e Rosa concorda, acrescentando que o problema é puxar tanto o elogio. O designer de moda diz que na casa sente que há concorrentes que dão demasiado valor a coisas supérfluas e isso não faz com que ele ache as pessoas mais interessantes... muito pelo contrário! E é por não julgar, diz Nelson, que se afasta desse tipo de pessoas. Nelson confessa que acha “tóxica” esta luta de egos e Rosa Bela confessa sentir-se da mesma forma. Rosa Bela diz que acredita que as pessoas tenham esse traço mais realçado