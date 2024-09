Nelson Lisboa faz o balanço da sua participação no «Dilema» - Veja a conversa completa

Recebemos Nelson Lisboa, que abandonou a casa do «Dilema» na gala do domingo passado. O ex-concorrente faz o balanço da sua participação no programa e fala dos momentos mais duros que por lá passou. Entre elogios a David Diamond e Marie, o designer de moda aponta um vencedor do reality show da TVI.

O nosso convidado, que deixou a moda há cerca de um ano, revela que vai voltar a dar as suas consultas de médium, e aponta fortes críticas a Portugal, por achar que este é um país que não dá o devido valor e apoio às artes.

No final da conversa, Manuel Luís Goucha protagoniza um momento comovente e marcante, ao dirigir-se a Nelson Lisboa. Uma conversa imperdível!