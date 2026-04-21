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Descrição

No limite. Liliana chora, isola-se do grupo e recusa-se a almoçar com os colegas

No Secret Story 10, no Quarto Nova Iorque, Liliana chora agarrada ao peluche da filha e afirma que por mais duro que seja, não vai desistir. Liliana intitula-se de “burra”. No Confessionário, em lágrimas, Liliana afirma que não está a ser nada fácil estar na Casa. Já na Cozinha, Jéssica acusa Liliana de não ter capacidade de argumentação e de ser uma “fiteira”. Em tom de brincadeira, Sara pergunta se vão todos comer na mesma mesa ou se coloca um lugar à parte para Liliana. Ana acaba por ir chamar Liliana, mas esta nada diz e mantém-se no Quarto. Eva pede a Tiago para insistir, mas a colega acaba por não ir e afirma que prefere comer sozinha a lhe “rebentem a cabeça”.

ESCOLHA O VENCEDOR:
 
ANA - 761 20 20 01
EVA - 761 20 20 07
JÉSSICA - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
TIAGO - 761 20 20 19

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