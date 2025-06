Noite de caos na casa do Big Brother. Luís e Manuel Rodrigues como nunca os viu

No Big Brother, a noite está a ser de caos. Tudo começou após as queixinhas de Carina Frias, que se queixou do jantar que Luís estava a preparar. O Grupo recusou-se a comer a comida e Luís foi falar sozinho. Manuel Rodrigues não perdeu a oportunidade de provocar o rival e sentou-se a ouvir tudo. Iniciou-se assim mais uma discussão feia entre os dois concorrentes.

Veja o vídeo.

Este fim de semana, há um concorrente que vai abandonar a casa mais vigiada do país, a apenas uma semana da final. Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!