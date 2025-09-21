Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

No Secret Story, Fábio e Liliana parecem ter ultrapassado o arrufo da noite passada. Liliana tinha prometido não falar mais com Fábio, mas parece que não é isso que está a acontecer. Liliana mostra-se muito próxima de Fábio e de Dylan. E Fábio aproveita a proximidade para fazer festinhas nas costas da colega. Recorde-se que Liliana tem o noivo Zé fora da casa.