Nunca antes visto! Liliana posiciona-se do "lado" de Pedro Jorge e a casa reagiu

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge assume que a atribuição de "serpente" de Ricardo João e Catarina a Marisa Susana "assentou que nem uma luva", visto que a concorrente já mostrou por várias vezes que não se vai inibir de "rebaixar" Leandro e prol do sucesso no jogo. Liliana intervém e deu razão ao colega. Foi motivo suficiente para Marisa Susana a acusar de incoerência e de "remar" para o lado que lhe é mais vantajoso.