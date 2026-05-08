«Nunca insultei ninguém nesta casa»: Afonso justifica atitudes e Pedro Jorge concorda com tudo

No Secret Story - Desafio Final, enquanto Afonso conversa com Flávia e justifica as suas atitudes, Pedro Jorge entra na conversa e, surpreendentemente, defende Afonso. Não fica por aí. Pedro dá uma série de argumentos que defendem as atitudes do concorrente de Alcochete. Flávia tenra ripostar mas a opinião de Afonso e Pedro estão bem vincadas.

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