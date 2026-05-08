«Nunca insultei ninguém nesta casa»: Afonso justifica atitudes e Pedro Jorge concorda com tudo

Ao Minuto

Há 1 min
Os concorrentes não esconderam a tristeza e a frustração. E foi assim que reagiram à desistência de Leomarte

Os concorrentes não esconderam a tristeza e a frustração. E foi assim que reagiram à desistência de Leomarte

Há 14 min
Ninguém esperava. Leoamarte desiste do Secret Story - Desafio Final e estas são as reações

Ninguém esperava. Leoamarte desiste do Secret Story - Desafio Final e estas são as reações

Há 14 min
Nomeados escolhem quem trocariam nas nomeações
08:46

Nomeados escolhem quem trocariam nas nomeações

Há 18 min
Ariana cansada dos ataques dos colegas: «Estão constantemente a dizer o mesmo»
10:01

Ariana cansada dos ataques dos colegas: «Estão constantemente a dizer o mesmo»

Há 1h e 45min
Ana responde de forma implacável a Bruno: «Não te faças de vítima»
03:12

Ana responde de forma implacável a Bruno: «Não te faças de vítima»

Há 1h e 48min
Tenso. Bruno Simão e Ana em grande desacordo
07:16

Tenso. Bruno Simão e Ana em grande desacordo

Há 2h e 19min
Liliana goza com Marisa Susana: «Foi isso que vieste cá fazer?»
03:03

Liliana goza com Marisa Susana: «Foi isso que vieste cá fazer?»

Há 2h e 34min
Leomarte desistiu de forma inesperada do Desafio Final. Cá fora, foi isto que fez mal chegou a casa

Leomarte desistiu de forma inesperada do Desafio Final. Cá fora, foi isto que fez mal chegou a casa

Há 2h e 39min
Este é o resultado final e é muito divertido. Concorrentes dão espetáculo de dança
06:33

Este é o resultado final e é muito divertido. Concorrentes dão espetáculo de dança

Há 3h e 5min
Hilariante. João Ricardo dá saltos de ballet e o resultado é inacreditável
03:09

Hilariante. João Ricardo dá saltos de ballet e o resultado é inacreditável

Há 3h e 11min
Cristina Ferreira surpreende todos com confissão inesperada durante a desistência de Leomarte. Saiba tudo

Cristina Ferreira surpreende todos com confissão inesperada durante a desistência de Leomarte. Saiba tudo

Há 3h e 15min
Manhã divertida. Aula de ballet mostra o lado desconhecido dos concorrentes
09:11

Manhã divertida. Aula de ballet mostra o lado desconhecido dos concorrentes

Há 3h e 46min
Perto do Segredo da Semana? João Ricardo partilha teoria certeira
05:28

Perto do Segredo da Semana? João Ricardo partilha teoria certeira

Hoje às 01:54
Inédito. Enquanto procuram pistas, Afonso tem queda hilariante
04:10

Inédito. Enquanto procuram pistas, Afonso tem queda hilariante

Hoje às 01:41
João Ricardo está próximo do segredo da semana? O concorrente expõe teoria a Marisa Susana
02:44

João Ricardo está próximo do segredo da semana? O concorrente expõe teoria a Marisa Susana

Hoje às 01:40
«A Ariana está-se a pôr a jeito»: João Ricardo não poupa as críticas à "falta de presença" da colega no jogo
03:14

«A Ariana está-se a pôr a jeito»: João Ricardo não poupa as críticas à "falta de presença" da colega no jogo

Hoje às 01:23
Concorrentes formam o "faroeste" durante a festa mas vingança vem em "dobro": «Ides dormir no meio da salada»
05:32

Concorrentes formam o "faroeste" durante a festa mas vingança vem em "dobro": «Ides dormir no meio da salada»

Hoje às 01:18
Leandro recusa-se a cumprir uma das tarefas e o caos instala-se
01:52

Leandro recusa-se a cumprir uma das tarefas e o caos instala-se

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

«Nunca insultei ninguém nesta casa»: Afonso justifica atitudes e Pedro Jorge concorda com tudo

No Secret Story - Desafio Final, enquanto Afonso conversa com Flávia e justifica as suas atitudes, Pedro Jorge entra na conversa e, surpreendentemente, defende Afonso. Não fica por aí. Pedro dá uma série de argumentos que defendem as atitudes do concorrente de Alcochete. Flávia tenra ripostar mas a opinião de Afonso e Pedro estão bem vincadas.

Continue a votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02 
ARIANA – 761 20 20 03
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
LEANDRO – 761 20 20 11

Acompanhe tudo ao minuto aqui

Hoje às 01:01
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

07:55

Afonso assume o porquê de ter certas atitudes e tudo está relacionado com uma só pessoa

Secret Story
Ontem às 23:00
1
04:00

O gatilho da saída: a discussão que levou Leomarte a desistir do Desafio Final

Secret Story
Hoje às 00:09
2
03:25

«Nunca insultei ninguém nesta casa»: Afonso justifica atitudes e Pedro Jorge concorda com tudo

Secret Story
Hoje às 01:01
3
06:01

Lágrimas sem fim. Esta foi a reação dos colegas à desistência de Leomarte

Secret Story
Hoje às 00:22
4
03:40

Flávia não reconhece esta postura de Afonso e questiona: «Onde está o Afonso divertido que eu conheço?»

Secret Story
Ontem às 22:45
5

Em contagem decrescente para o Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz mostra a preparação para a grande estreia

Big Brother
Ontem às 16:55
6
02:44

João Ricardo está próximo do segredo da semana? O concorrente expõe teoria a Marisa Susana

Secret Story
Hoje às 01:41
7
03:19

Indignada com Afonso, Ariana chora de raiva: «É impossível não reagir»

Secret Story
Ontem às 22:36
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Entrada de Liliana no Desafio Final dá que falar e Fábio deixa farpa ao ex-noivo Zé: «Teve uma relação tóxica com um miúdo»

3 mai, 22:48

Já sabemos quem foi o terceiro concorrente expulso do Desafio Final

4 mai, 00:04

Pedro Jorge reage de forma inédita à chegada de Liliana. E clima aquece na Casa: «Não tem tempo para o cão mas tem para o Desafio Final»

3 mai, 22:13

Aconteceu. O Secret Story - Desafio Final já tem genérico e os fãs celebram regresso icónico

3 mai, 21:58

Ela está de volta. Liliana Oliveira é a nova concorrente do Secret Story - Desafio Final

3 mai, 21:46

Dentro da casa, Sara quebra o silêncio sobre Hugo: «Fui um instrumento sexual para alguém»

4 mai, 00:14
02:57

Posicionamentos no jogo são postos em causa e há consequências severas. Descubra tudo

Secret Story
3 mai, 22:21