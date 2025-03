Nuno Brito: Será que o personal trainer de Cabo Verde com «coração gigante» vai ser o novo concorrente do Big Brother?

O Nuno tem 37 anos e vem de Vila Nova de Gaia. Nasceu em Cabo Verde, na cidade da Praia, ilha de Santiago. Está a tirar uma licenciatura em engenharia mecânica, porque é um sonho antigo! Neste momento também é PT. Tem dois filhos, com quem tem uma relação muito próxima. Diz ser ponderado e pensa primeiro no que vai dizer. Os amigos, dizem que tem um coração gigante e onde está, enche sempre uma sala! O Nuno tem uma presença forte e diz ser muito carismático, e acima de tudo, defende a igualdade de direitos!

4 candidatos a concorrentes do Big Brother vão viver uma experiência inédita durante 48 horas numa casa de vidro, situada no centro comercial UBBO, na grande Lisboa. Apenas há um lugar para a casa mais vigiada do País. Um deles vai entrar no domingo pela porta grande e ser concorrente do BB25, apresentado por Cláudio Ramos. A escolha é do público, que poderá votar através da APP do TVI Reality.

No domingo, dia 23, no arranque da gala de estreia do Big Brother, Cláudio Ramos vai comunicar o candidato que se tornará em concorrente.