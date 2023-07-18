Ao Minuto

Há 1 min
Beatriz Prates insinua triângulo amoroso e Diogo Marcelino responde com amor (e fotos raras)

Há 5 min
Ex-Big Brother atualiza detalhes sobre polémica com alegada traição de Jéssica Vieira

Há 30 min
Catarina Miranda de rastos a desabafar com Jéssica: «Eu não era capaz de fazer o que ele me faz»
02:17

Há 36 min
De coração partido, Catarina Miranda chora nos braços de Kina e Eduardo Ferreira
01:48

Há 38 min
Afinal, Daniela Santos e Afonso tiveram mais do que se pensava. Bernardina expõe pormenores íntimos

Há 39 min
Em lágrimas por causa de Afonso, Catarina Miranda é consolada pela 'bestie' Jéssica Vieira
00:41

Há 51 min
Em lágrimas e agarrada ao cartão da avó: Catarina Miranda de rastos por causa de Afonso Leitão
01:32

Há 55 min
Catarina Miranda conquista Afonso Leitão. E é esta a palavra que o público tem a dizer

Há 57 min
Catarina Miranda não perdoa Afonso Leitão: «Ele está a mentir-me e a rir-se na minha cara!»
01:47

Há 1h e 0min
Catarina Miranda para Afonso Leitão: «Não quero homens de uma noite»
02:47

Há 1h e 1min
«Só traio quando convém?»: Afonso Leitão fora de si por causa de Catarina Miranda
03:31

Há 1h e 8min
Afonso Leitão atinge limite com Catarina Miranda: «Não me vais ver dirigir-lhe mais a palavra!»
02:59

Há 1h e 14min
Aos berros e a chorar, Catarina Miranda passa-se com Afonso Leitão: «Estou farta de ti, otário»
03:07

Há 1h e 14min
Tudo ao molho! Bruno de Carvalho aconchega-se com Ana Duarte e Bruna
01:37

Há 1h e 21min
Catarina Miranda ataca: «O Viriato sente-se fisicamente inferior ao Afonso»
01:41

Há 1h e 22min
Tensão máxima. Viriato Quintela passa-se com Catarina Miranda por causa do calendário dos bombeiros
04:42

Há 1h e 35min
Ela não desiste. Catarina Miranda faz nova investida e tenta da beijo a Afonso Leitão
00:26

Há 1h e 38min
Tentativa de fazer ciúmes? Catarina Miranda fala sobre os 'exs' com Afonso Leitão
01:56

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

No Big Brother Verão, os concorrentes vestem-se de bombeiros e fazem um calendário com fotografias sensuais e carregadas de ousadia.  

Ontem às 11:24
Mais Vistos

Que diferença! Lembra-se de Tatiana e Ruben Boa Nova na Casa dos Segredos? Veja como eram

Big Brother
18 jul 2023, 12:22
1
03:45

Big Brother
Ontem às 11:24
2

Diogo Marcelino é «como o vinho do porto» Veja as fotos mais sensuais do concorrente que está a 'partir corações' no Dilema!

Dilema
10 jul 2024, 22:30
3

Bruna Gomes já teve vários tipos de visuais! Veja como era antes do Big Brother!

Big Brother
7 jun 2023, 10:33
4
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

Big Brother
5 ago, 19:50
5

Márcia Soares partilha novidade e confessa: «Estou apaixonada…»

Big Brother
17 jul 2024, 10:05
6
01:47

Entrar no Big Brother com Francisco Monteiro ou com Joana Sobral? Resposta de Márcia Soares surpreende os apresentadores

Em Família
13 jul 2024, 17:19
7

«Ar de verão!» Márcia Soares surpreende com visual fresco e leve no seu regresso à TVI… Veja aqui

14 jul 2024, 17:55
8
EM DESTAQUE

«Vai ser uma mãe gostosa»: Vânia Sá leva fás à loucura com novas fotos da barriga de grávida

Big Brother
10 jul, 11:27

«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

Big Brother
10 jul, 12:43

Maria Cerqueira Gomes alvo de mensagens ofensivas: Apresentadora expõe tudo e dá resposta inesperada

Big Brother
10 jul, 12:24

A declaração inesperada que Francisco Monteiro fez a Bárbara Parada em pleno direto

Big Brother
22 jun, 23:48
03:32

Perdeu o momento de que todos falam? Eis o resumo com as imagens mais polémicas

Big Brother
8 jul, 11:24
02:18

O que fez Rafael render-se a Kina? A revelação que está a emocionar

Big Brother
7 jul, 00:01
