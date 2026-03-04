Ao Minuto

Hoje às 01:33
Sara ataca Eva forte e feio: «A mim enjoa-me, acho-te desinteressante»
03:20

Hoje às 01:20
O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos
04:20

Hoje às 00:45
Acusações fortes e tensão alta. Casa divide-se em dois grupos e o clima aquece: «Quer estar em conflitos!»
02:32

Hoje às 00:30
Sara sente-se «descartada» por Diogo e lança farpa: «Há muita gente para me aquecer os pés»
01:24

Hoje às 00:20
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Hoje às 00:13
Dinâmica de homens vestidos de mulher gera discórdia e Pedro tem reação que mereceu as palmas dos colegas
03:16

Hoje às 00:10
Tiago considera que Ariana é «fraca» e a discussão instala-se: «Tanta paz vinda de ti!»
03:13

Ontem às 23:45
Nova pista! A parede do jardim sussurrou aos concorrentes e deixou a casa virada do avesso
01:19

Ontem às 23:37
«Tu gostas da Eva»: Ricardo João entala Diogo à frente de todos
01:39

Ontem às 23:16
Investida? Ariana faz provocação a Diogo: «Estás com medo?»
01:53

Ontem às 23:02
João e Eva estão cada vez mais próximos e rumores adensam-se: «Acham que somos namorados»
01:33

Ontem às 22:52
Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»
02:08

Ontem às 22:38
Pós Especial, Eva desabafa com colegas sobre Sara e tece críticas à colega
03:25

Ontem às 22:25
Após dinâmica, Pedro impõe-se perante os colegas: «Sou um homem e ponto»
02:46

Ontem às 22:23
Tiago recusa fazer dinâmica imposta por Sara e o mau ambiente instala-se
03:17

Ontem às 22:19
Catarina quer carregar no segredo de João? «Só não sei se não tem outra ex-namorada aqui»
04:53

Ontem às 22:14
Catarina e João ficam a sós: «Um olhar vale mais que mil palavras»
03:59

Ontem às 22:07
João e Cristina falam da namorada do concorrente e a reação de Catarina fala por si
01:40

Acompanhe ao minuto
Descrição

No Secret Story 10, a Voz decidiu fechar João e Catarina no Cubo para poderem resolver algumas divergências. No momento a sós, os dois puderam partilhar o que sentem. Veja tudo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar o Secret Story 10. A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

EM DESTAQUE

Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

23 fev, 12:43

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

23 fev, 12:02

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

23 fev, 11:19

Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

23 fev, 10:24

Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

23 fev, 10:05

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

23 fev, 00:46