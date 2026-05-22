O final mais surpreendente! Veja como terminou a trama dos "Segredos Proibidos"

No Secret Story - Desafio Final, a equipa Azul representa os "Segredos Proíbidos". Uma peça numa alegada escola com algumas das representações da sociedade. O final foi tudo menos o que esperavam e o fairplay existiu. Todos se riram às gargalhadas e aplaudiram de pé.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19