O gatilho da saída: a discussão que levou Leomarte a desistir do Desafio Final

No Secret Story - Desafio Final, Leomarte e Afonso envolveram-se numa discussão durante uma dinâmica esta tarde. O desentendimento entre os dois levou Leomarte a abandonar a dinâmica e a tomar a decisão de abandonar o programa. Ao ver o concorrente fazer as malas, Ariana e Luzia tentaram demovê-lo mas não foram bem sucedidas.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02

ARIANA – 761 20 20 03

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

LEANDRO – 761 20 20 11

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