Ao Minuto

Há 18 min
Emocionante. João Ricardo e Marisa Susana abrem o coração com a Voz e ambos acabam em lágrimas
04:28

Emocionante. João Ricardo e Marisa Susana abrem o coração com a Voz e ambos acabam em lágrimas

Há 41 min
Marisa Susana vai ser pedida em casamento dentro da casa? Os concorrentes estão convictos que sim
03:23

Marisa Susana vai ser pedida em casamento dentro da casa? Os concorrentes estão convictos que sim

Há 44 min
Adriano Silva Martins revela detalhe inédito sobre polémicas mensagens de Afonso: «Vi conversas...»

Adriano Silva Martins revela detalhe inédito sobre polémicas mensagens de Afonso: «Vi conversas...»

Há 48 min
O Hino do Desafio Final deu que falar e a discussão fez-se sentir na casa
03:49

O Hino do Desafio Final deu que falar e a discussão fez-se sentir na casa

Há 58 min
Liliana e Afonso em picardia profunda e o tema envolve Zé e Catarina Miranda
01:46

Liliana e Afonso em picardia profunda e o tema envolve Zé e Catarina Miranda

Há 1h e 6min
Fora da televisão, Cristina Ferreira emociona-se e recorda passado de esforço e resiliência: «Ainda cá estamos a trabalhar»

Fora da televisão, Cristina Ferreira emociona-se e recorda passado de esforço e resiliência: «Ainda cá estamos a trabalhar»

Há 1h e 26min
João Ricardo acredita que os colegas estão com "F.O.M.O": e o momento é hilariante
05:28

João Ricardo acredita que os colegas estão com "F.O.M.O": e o momento é hilariante

Há 1h e 49min
Discussão cruzada na casa. Os ânimos exaltaram-se e todos "perderam" os filtros: «Tens zero importância na minha vida»
03:31

Discussão cruzada na casa. Os ânimos exaltaram-se e todos "perderam" os filtros: «Tens zero importância na minha vida»

Há 2h e 0min
Co-protagonizou um beijo que quase pôs fim a outra relação. Saiba o que é feito desta polémica ex-concorrente

Co-protagonizou um beijo que quase pôs fim a outra relação. Saiba o que é feito desta polémica ex-concorrente

Há 2h e 10min
Sem aparelho e «muito gata»: É assim que está Mariana Duarte três anos depois d’O Triângulo

Sem aparelho e «muito gata»: É assim que está Mariana Duarte três anos depois d’O Triângulo

Há 2h e 19min
«Ultimato à família do Afonso» e «cenas de ciúmes» de Miranda: Fuga de informação expõe detalhes dos "bastidores" da polémica

«Ultimato à família do Afonso» e «cenas de ciúmes» de Miranda: Fuga de informação expõe detalhes dos "bastidores" da polémica

Há 2h e 26min
Liliana aconselha Flávia em relação a Afonso: «Não abras os olhos não...»
02:14

Liliana aconselha Flávia em relação a Afonso: «Não abras os olhos não...»

Há 2h e 28min
Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

Há 2h e 32min
«O Afonso não tem moral nenhuma»: Flávia não cala a revolta e arrasa a liderança do colega
07:28

«O Afonso não tem moral nenhuma»: Flávia não cala a revolta e arrasa a liderança do colega

Há 2h e 35min
Cristina Ferreira faz «a pergunta de muita gente» a Catarina Miranda: «Fazes isto só para aparecer?»

Cristina Ferreira faz «a pergunta de muita gente» a Catarina Miranda: «Fazes isto só para aparecer?»

Há 2h e 44min
Acusações ao rubro. Afonso e João Ricardo exaltam-se um com o outro: «Falta de carácter»
03:57

Acusações ao rubro. Afonso e João Ricardo exaltam-se um com o outro: «Falta de carácter»

Há 2h e 51min
Ao contrário dos colegas, Sara elogia e valoriza Afonso como Guia
01:32

Ao contrário dos colegas, Sara elogia e valoriza Afonso como Guia

Há 2h e 59min
Leandro arrasa a postura de Afonso como Guia: «A culpa não é só dele, é também de quem votou nele»
03:46

Leandro arrasa a postura de Afonso como Guia: «A culpa não é só dele, é também de quem votou nele»

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

O Hino do Desafio Final deu que falar e a discussão fez-se sentir na casa

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes vão buscar os instrumentos e começam a tocar, cada um por si, destacando-se João Ricardo com o seu trompete e o Leandro com o seu violino . Catarina, a maestrina, tem a missão de fazer estrofes “ácidas” para os seus colegas. Apesar do caos vivido na Sala, Sara pede para ouvirem Catarina porque senão ninguém se entende.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

Há 48 min
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Traição? Catarina Miranda usa frase que diz muito sobre o que poderá ter levado à decisão dramática sobre Afonso Leitão

Big Brother
26 mai, 10:54
1

Ranking de popularidade: Favorito do publico já foi escolhido e pode surpreende-lo

Há 2h e 28min
2

O que se passou entre Afonso e Marcelo? Catarina Miranda 'atinge o limite' e expõe tudo

22 mai, 15:57
3
03:57

Acusações ao rubro. Afonso e João Ricardo exaltam-se um com o outro: «Falta de carácter»

Secret Story
Há 2h e 44min
4
02:14

Liliana aconselha Flávia em relação a Afonso: «Não abras os olhos não...»

Secret Story
Há 2h e 26min
5
01:32

Ao contrário dos colegas, Sara elogia e valoriza Afonso como Guia

Secret Story
Há 2h e 51min
6
05:02

Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas

Secret Story
Há 3h e 35min
7
02:04

«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta

Secret Story
Há 3h e 22min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé»

20 mai, 19:10

Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

20 mai, 18:24

Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

21 mai, 18:28

O verão está a chegar e esta finalista do Secret Story tem os looks que todos vão querer copiar. E são para todos os gostos

20 mai, 16:00

Revelações inéditas. Eva expõe detalhes sobre a relação com Tiago: «Temos falado...»

16 mai, 17:33

Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

21 mai, 17:42

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

15 mai, 14:51