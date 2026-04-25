Ao Minuto

Há 6 min
Duelo final entre Eva e Jéssica. Saiba quem foi o grande vencedor do Secret Story 10

Duelo final entre Eva e Jéssica. Saiba quem foi o grande vencedor do Secret Story 10

Há 9 min
Esta é a grande vencedora do Secret Story 10. Veja todas as reações
05:45

Esta é a grande vencedora do Secret Story 10. Veja todas as reações

Há 10 min
Chegou o momento! Eva é a grande vencedora do Secret Story 10
05:45

Chegou o momento! Eva é a grande vencedora do Secret Story 10

Há 16 min
O momento mais esperado. Jéssica reencontra-se com a filha num abraço sem fim
05:29

O momento mais esperado. Jéssica reencontra-se com a filha num abraço sem fim

Há 17 min
Coração aos saltos. Ao entrar em estúdio, Eva corre para os braços da irmã
05:29

Coração aos saltos. Ao entrar em estúdio, Eva corre para os braços da irmã

Há 29 min
Liliana é recebida em estúdio com uma forte ovação e com o beijo de Ricky. O momento é emocionante
05:10

Liliana é recebida em estúdio com uma forte ovação e com o beijo de Ricky. O momento é emocionante

Há 34 min
De voz trémula e com as lágrimas nos olhos. Cristina Ferreira faz discurso emocionante: «No fim fica sempre a ternura»
04:13

De voz trémula e com as lágrimas nos olhos. Cristina Ferreira faz discurso emocionante: «No fim fica sempre a ternura»

Há 39 min
Chegou a hora de dar o adeus à Voz. Estas é a "carta aberta" dos concorrentes
03:00

Chegou a hora de dar o adeus à Voz. Estas é a "carta aberta" dos concorrentes

Há 43 min
Emocionante. Eva e Jéssica enfrentam o derradeiro momento da despedida da casa do Secret Story 10
02:04

Emocionante. Eva e Jéssica enfrentam o derradeiro momento da despedida da casa do Secret Story 10

Há 44 min
Dignos de passadeira vermelha. Estes foram os looks escolhidos pelos concorrentes para a Final do Secret Story 10

Dignos de passadeira vermelha. Estes foram os looks escolhidos pelos concorrentes para a Final do Secret Story 10

Há 47 min
Bronze na casa mais vigiada do País: Este concorrente está no pódio do Secret Story 10

Bronze na casa mais vigiada do País: Este concorrente está no pódio do Secret Story 10

Há 50 min
A um passo de conquistar o grande prémio. Este é o apelo final de Eva e Jéssica
02:25

A um passo de conquistar o grande prémio. Este é o apelo final de Eva e Jéssica

Há 52 min
Com 18% dos votos, esta é a 3º classificada do Secret Story 10
02:47

Com 18% dos votos, esta é a 3º classificada do Secret Story 10

Há 58 min
Finalistas do Secret Story 10 desfilam com looks dignos de passadeira vermelha. Veja as escolhas ao pormenor

Finalistas do Secret Story 10 desfilam com looks dignos de passadeira vermelha. Veja as escolhas ao pormenor

Há 1h e 20min
Mal chegou a estúdio, Tiago deixou todos boquiabertos com o valor que conquistou
03:40

Mal chegou a estúdio, Tiago deixou todos boquiabertos com o valor que conquistou

Há 1h e 29min
«São namorados?»: Cristina Ferreira faz a derradeira pergunta a Diogo 
01:03

«São namorados?»: Cristina Ferreira faz a derradeira pergunta a Diogo 

Há 1h e 30min
«Eu amava-o muito... custou muito»: Eva abre o coração uma última vez para falar de Diogo
04:15

«Eu amava-o muito... custou muito»: Eva abre o coração uma última vez para falar de Diogo

Há 1h e 30min
Eva assiste a todas as imagens sobre o desfecho da relação com Diogo. A reação é arrepiante
04:15

Eva assiste a todas as imagens sobre o desfecho da relação com Diogo. A reação é arrepiante

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

O momento mais esperado. Jéssica reencontra-se com a filha num abraço sem fim

No Secret Story 10, Jéssica chega ao estúdio e abraça a filha sem fim.

 

Há 16 min
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Entrou no Secret Story com um segredo sobre a sua vida sexual: Hoje está irreconhecível e o que faz vai surpreender

Big Brother
23 abr, 10:27
1

Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...»

Ontem às 14:56
2
00:58

Em frente a Hugo, Sara esclarece expectativas de relação. E o comentário da finalista pode surpreendê-lo

Secret Story
Há 2h e 18min
3
06:21

Sara quer sentar-se junto de Hugo e as reações não fizeram esperar: «Digo-te eu ou esperas que ele te diga»

Secret Story
Há 2h e 27min
4
05:52

Sem Diogo, Eva admite que tem orgulho na mulher que se transformou. E esta foi a reação do ex-namorado

Secret Story
Há 2h e 41min
5
02:32

Com 6% dos votos. Esta é a 5ª classificada do Secret Story 10

Secret Story
Há 2h e 15min
6
01:03

«São namorados?»: Cristina Ferreira faz a derradeira pergunta a Diogo 

Secret Story
Há 1h e 29min
7
03:41

Já é conhecido o finalista que ocupa o 6º lugar desta edição. Esta é a reação

Secret Story
Há 2h e 56min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira aposta em glamour total e rouba atenções na grande final

Há 2h e 23min
04:49

«Será que havia algum sentimento?»: Confrontada por Flávio Furtado, Ana esclarece ligação com Tiago

Secret Story
Há 1h e 48min
04:49

De derreter o coração. Ana recebe o filho nos braços mal chega a estúdio

Secret Story
Há 1h e 49min
00:58

Em frente a Hugo, Sara esclarece expectativas de relação. E o comentário da finalista pode surpreendê-lo

Secret Story
Há 2h e 18min
05:14

Liliana analisa percurso e abre o coração sobre Ricky: «Eu saio já»

Secret Story
Há 2h e 23min

A espera terminou: Este concorrente conquistou o quinto lugar no Secret Story 10

Há 2h e 10min

Chegou à final, mas foi o primeiro a sair! Saiba quem conquistou o sexto lugar do Secret Story 10

Há 2h e 50min