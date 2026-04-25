VÍDEO SEGUINTE Descrição O momento mais esperado. Jéssica reencontra-se com a filha num abraço sem fim No Secret Story 10, Jéssica chega ao estúdio e abraça a filha sem fim. Há 16 min Últimos Ver todos Últimos Ver todos 05:29 O momento mais esperado. Jéssica reencontra-se com a filha num abraço sem fim Há 16 min 05:45 Esta é a grande vencedora do Secret Story 10. Veja todas as reações Há 9 min 05:45 Chegou o momento! Eva é a grande vencedora do Secret Story 10 Há 10 min 05:29 Coração aos saltos. Ao entrar em estúdio, Eva corre para os braços da irmã Há 17 min 05:10 Liliana é recebida em estúdio com uma forte ovação e com o beijo de Ricky. O momento é emocionante Há 29 min 04:13 De voz trémula e com as lágrimas nos olhos. Cristina Ferreira faz discurso emocionante: «No fim fica sempre a ternura» Há 34 min 03:00 Chegou a hora de dar o adeus à Voz. Estas é a "carta aberta" dos concorrentes Há 39 min 02:04 Emocionante. Eva e Jéssica enfrentam o derradeiro momento da despedida da casa do Secret Story 10 Há 43 min 02:25 A um passo de conquistar o grande prémio. Este é o apelo final de Eva e Jéssica Há 50 min 02:47 Com 18% dos votos, esta é a 3º classificada do Secret Story 10 Há 52 min 03:40 Mal chegou a estúdio, Tiago deixou todos boquiabertos com o valor que conquistou Há 1h e 20min 01:03 «São namorados?»: Cristina Ferreira faz a derradeira pergunta a Diogo Há 1h e 29min 04:15 «Eu amava-o muito... custou muito»: Eva abre o coração uma última vez para falar de Diogo Há 1h e 30min 04:15 Eva assiste a todas as imagens sobre o desfecho da relação com Diogo. A reação é arrepiante Há 1h e 30min 02:35 Já sabemos a quem corresponde o 4º lugar. Esta é a reação do concorrente Há 1h e 35min 04:36 A casa mais vigiada do país ferveu. Estas são as discussões mais acesas do Secret Story 10 Há 1h e 44min 04:49 «Será que havia algum sentimento?»: Confrontada por Flávio Furtado, Ana esclarece ligação com Tiago Há 1h e 48min 04:49 De derreter o coração. Ana recebe o filho nos braços mal chega a estúdio Há 1h e 49min 02:32 Com 6% dos votos. Esta é a 5ª classificada do Secret Story 10 Há 2h e 15min 00:58 Em frente a Hugo, Sara esclarece expectativas de relação. E o comentário da finalista pode surpreendê-lo Há 2h e 18min 05:14 Liliana analisa percurso e abre o coração sobre Ricky: «Eu saio já» Há 2h e 23min 06:21 Sara quer sentar-se junto de Hugo e as reações não fizeram esperar: «Digo-te eu ou esperas que ele te diga» Há 2h e 27min 06:21 Flávio Furtado faz análise ao percurso de Sara e não nega: «Para mim eras a justa vencedora» Há 2h e 28min 06:21 Sara é a primeira concorrente a chegar a estúdio. Estas foram as reações Há 2h e 28min 05:29 Emocionante. No último confessionário, Jéssica confessa superação pessoal Há 2h e 35min 05:52 «Gosto muito mais da Eva que sou hoje»: Eva faz confissão de peso e deixa todos em êxtase Há 2h e 41min 05:52 Sem Diogo, Eva admite que tem orgulho na mulher que se transformou. E esta foi a reação do ex-namorado Há 2h e 41min 04:45 «Eu sou um trator»: Ana não esconde "garra" e assume considerar-se uma justa vencedora Há 2h e 47min 01:52 Flávio Furtado incrédulo com o 6º lugar do pódio: «Estou a digerir o melão» Há 2h e 52min 03:41 Já é conhecido o finalista que ocupa o 6º lugar desta edição. Esta é a reação Há 2h e 56min 04:30 A pouco tempo de sairem da casa mais vigiada do País, estas são as expectativas dos concorrentes Há 3h e 0min 04:21 Desfile final. Estes são os looks dos finalistas do Secret Story 10 Há 3h e 4min 01:34 Chegou a grande final! Finalistas apresentados ao som de música viral Há 3h e 11min 02:03 Inédito. Eva expõe situação que viveu com Diogo horas antes de entrar na casa Ontem às 12:25 02:32 De chorar a rir! Finalistas não se contêm ao ver o momento icónico em que Jéssica se encontra com João na estreia 23 abr, 23:50 03:31 Tiago 'atira-se de cabeça' para Eva: «És o que quero para minha futura mulher» 23 abr, 00:43 01:30 Eva admite ter ultrapassado Diogo: «Para mim está morto» 22 abr, 17:49 04:41 Eva impactada com a sua VT de apresentação com Diogo: «Não consigo ver a diversão ali» 22 abr, 17:41 04:34 Tiago reage à sua VT de apresentação: «Arrependo-me de...» 22 abr, 17:22 06:15 Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista 22 abr, 17:01 09:02 Jéssica revela que esteve quase a desistir de entrar no programa em plena gala de estreia 22 abr, 16:50 09:02 Finalistas de boca aberta ao verem Ricky na VT de apresentação de Liliana 22 abr, 16:39 01:57 Eva não resiste e sofre consequências! Veja as imagens 22 abr, 15:46 05:54 Decisão de Sara leva a consequências negativas para todos 22 abr, 15:32 04:38 Cozinha volta a ser tema! Ana "explode" contra Tiago 22 abr, 14:59 04:56 Com voz embargada, Ana conta momento mais marcante 22 abr, 12:33 01:22 «Diverti-me imenso nessa dinâmica»: Sara recorda ponto alto que viveu no Secret Story 10 22 abr, 12:19 09:07 Ana justifica polémica com Tiago: «Se eu soubesse que era só para a massagem…» 22 abr, 11:59 06:27 Jéssica e Ana não perdoam e atacam Liliana: chocolate branco volta a gerar tensão 21 abr, 20:50 04:28 De antagonistas a amigos? Sara surpreende ao emocionar-se com palavras de Tiago 21 abr, 19:47 02:27 Concorrentes não dão o "braço a torcer" para que Liliana possa ir para o quarto Marrocos e esta é a reação de Eva 21 abr, 19:32 03:28 Estão descobertos os seis finalistas desta edição. As reações são inéditas 21 abr, 19:30 02:30 Antes de abandonar o Secret Story 10, Hugo revela quem quer que seja o vencedor. E deixa Sara de fora! 21 abr, 19:17 04:54 Voz troca as voltas a Liliana e a concorrente torna-se Guia da Semana. Estas são as reações 21 abr, 18:38 02:55 Alerta cupido! Ana dá força a Tiago durante «sessão de charme» com Eva 21 abr, 18:28 02:55 Tiago tenta seduzir Eva e Ana 'atira lenha para a fogueira': «Ali a espalhar charme, muito carinhoso...» 21 abr, 18:28 01:12 Marcia Soares rendida: «Queremos todas homens como o Tiago e não nos calha um Tiago» 21 abr, 18:28 06:30 Quem não merece vencer o programa? Confusão instala-se entre Tiago e Sara 21 abr, 18:19 05:23 Liliana emociona-se após confronto com Sara. O motivo é forte 21 abr, 18:01 03:21 No limite. Liliana chora, isola-se do grupo e recusa-se a almoçar com os colegas 21 abr, 17:51 02:27 Possível vitória de Eva gera discórdia e Ana critica a postura da concorrente 21 abr, 17:38