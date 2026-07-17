O princípio do fim. Foi assim que a história entre Nuno e Raquel se começou a desmoronar

No Big Brother Verão, Nuno assistiu a umas imagens de Raquel a falar sobre ele e levou aquilo como uma afronta. A partir daí, colocou um ponto final definitivo com a concorrente. Todas as conversas que tiveram de seguida deram para o torno e a gota de água deu-se no Especial. Veja tudo.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16