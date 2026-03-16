No Secret Story 10, a cadeira quente do pós gala começou com o tema «Sara e Hugo». Luzia foi a primeira concorrente a falar, e deu os parabéns ao Hugo pelo jogo de confessionário que fez durante a noite. Para a concorrente, Hugo ficou salvo logo a partir do momento em que teve várias interações no confessionário durante a noite. Sara vai mais longe e dá um destaque de peso à «relação» entre os dois, aludindo que está a ser «perfeito».
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Descrição
«O que eu e o Hugo estamos aqui a fazer é perfeito»: Sara enaltece estratégia na «relação» com Hugo
Hoje às 01:20
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«O que eu e o Hugo estamos aqui a fazer é perfeito»: Sara enaltece estratégia na «relação» com Hugo
Hoje às 01:20
01:16
Sem papas na língua, Luzia «encosta» Sara à parede: «Vocês foram para a cama, beijaram-se...»
Há 1h e 24min
02:42
Inédito. Ricardo João é aplaudido pelos colegas e o motivo é forte
Há 1h e 44min
02:20
«É a Eva?»: Ariana questiona Diogo e a resposta surpreende-a
Hoje às 02:15
05:03
O verniz estalou. Ricardo João posiciona-se contra Eva e João entra como «advogado de defesa» da colega
Hoje às 01:40
03:45
Luzia perde o medo e diz tudo o que pensa sobre os casais: «ao colo»
Hoje às 01:15
01:27
Eva deixa aviso a Diogo após saber do beijo a Ariana: «A carripana anda...»
14 mar, 11:22
02:30
Aconteceu! Diogo conta a Eva que deu um beijo a Ariana e esta fica desfeita
14 mar, 11:17
01:33
Quase a chorar, Eva atira para Diogo: «Se queres continuar a pôr-me neste estado...»
14 mar, 11:14
01:55
Ataque de ciúmes? Eva acorda furiosa com Diogo: «Falo-te de sentimentos não sei porquê»
14 mar, 11:09
01:14
Cada vez mais cúmplices! Hugo começa o dia a dar miminhos a Sara na cama
14 mar, 10:38
01:48
Concorrência para Pedro Jorge? João, Eva e Liliana dão show matinal a dançar «Loba» de Ana Duarte: e o momento é hilariante
14 mar, 10:11
03:44
Beijos e mais beijos! Sara e Hugo fazem as pazes debaixo dos lençóis: As imagens exclusivas da noite quente
13 mar, 19:42
01:47
Hugo questiona Sara: «Porque é que de dia és uma coisa e à noite és outra? És bipolar»
13 mar, 12:58
02:35
Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»
12 mar, 21:00
02:15
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
12 mar, 19:52
01:39
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
12 mar, 19:46
03:10
Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva
12 mar, 19:28
04:01
«Tu não percebes nada disto»: Diogo e Eva entram em conflito após revelação do segredo
12 mar, 19:17
03:43
Mexerico sobre o teor da relação de Eva e João deixa concorrente em lágrimas: «Baixo nível!»
12 mar, 18:29
04:02
Luzia «encosta» Sara à parede com pergunta de peso: «(...) Catarina ou Jéssica?»
12 mar, 18:06
09:50
Comentadores falam do comportamento dos concorrentes desde que o segredo de Pedro foi descoberto
12 mar, 17:58
08:45
Hugo e Jéssica de costas voltadas com Liliana. Atitudes da concorrente são altamente repreendidas
12 mar, 17:21
02:52
Mexerico tenso. Catarina está arrependida da amizade com Sara?
12 mar, 17:11
04:45
Eva não esconde ciúmes desta concorrente e faz pedido a Diogo: «Isso incomoda-me»
12 mar, 16:50
03:54
Catarina é a namorada de Diogo? Concorrentes definem estratégia para enganar colegas
12 mar, 16:24
01:22
Hélder fica chocado com hábito peculiar de Eva: «Estás aqui, estás a trepar paredes»
12 mar, 16:22
01:34
Após dinâmica polémica, Liliana desaba em lágrimas nos braços do Diogo
12 mar, 16:10
01:25
Hélder volta à carga e ataca Sara: «Estás a denegrir a tua própria imagem. E acho-te fraquíssima»
12 mar, 15:52
08:30
«Queres denegrir a minha imagem»: Sara perde a cabeça com Hélder e leva resposta implacável
12 mar, 15:42
03:56
«Estás a procurar guerras onde não existem»: Diogo deixa aviso a Liliana e o caos instala-se
12 mar, 15:24
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Hugo dá «presente envenenado» a Ariana e João não deixa passar: «Eu aprecio honestidade»
12 mar, 15:20
00:58
Liliana desiludida com Ricardo João: «Um dia vais pedir-me desculpa por essas palavras»
12 mar, 15:13
03:53
Sara ataca Liliana sem dó, nem piedade: «É barraqueira, é histérica, faz caras feias...»
12 mar, 15:07
01:52
Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
11 mar, 22:45
05:28
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva
11 mar, 22:30
07:33
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
11 mar, 22:15
07:33
Botão dos segredos ecoa e desta vez é João quem tenta a sorte: «O Diogo tem a namorada na casa»
11 mar, 22:14
01:28
Estes são os concorrentes mais nomeados pelos colegas: Será que vai haver uma reviravolta?
11 mar, 22:05
04:09
Prova de resistência dá imunidade a vários concorrentes: saiba quem foram os sortudos
11 mar, 21:56
08:12
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
10 mar, 18:49
03:51
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
10 mar, 18:14
01:43
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
10 mar, 18:04
02:47
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente
10 mar, 17:57
01:05
Cristina Ferreira revela nome da amiga especial de Hugo: e dá detalhe exclusivo
10 mar, 16:27
01:36
Sara avisa Hugo: «Vou-te dizer as coisas como elas são, não vou deixar de dar a minha opinião»
10 mar, 14:21
04:02
Segredo em risco? Eva preocupada com as «dormidas» com Diogo: «Vamos ter de...»
10 mar, 13:39
02:15
Hélder faz revelação sobre concorrente: «Já tivemos uma cena lá fora»
10 mar, 12:35
05:46
À frente de todos! Diogo e Eva trocam carinhos na cama
10 mar, 11:26
02:37
Jéssica ataca Hugo por causa de Sara: «Tiveste de ver as imagens para te arrependeres?»
10 mar, 11:11
06:41
Diana Dora põe tudo em pratos limpos com Liliana: «Estive mal quando te chamei...»
10 mar, 11:10
03:03
João tem «carinho» por várias mulheres da casa: «Será que há alguma atitude que a pessoa pode não gostar?»
10 mar, 10:48
02:06
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
10 mar, 01:39
03:23
Sara e Catarina desconfiam que Hugo pode estar em missão e não ter ninguém fora da casa
10 mar, 00:38
02:52
Hugo nega que se vá voltar a envolver com Sara: «Foi um descuido, estou arrependido»
10 mar, 00:17
01:24
João desabafa: «Não me sinto à vontade, tudo o que eu disser pode e vai ser usado contra mim»
9 mar, 23:47
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João interessado em Eva? Ela não quer acreditar, mas Diogo é sincero: «Acabas por não conseguir controlar»
9 mar, 23:36
05:34
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
7 mar, 19:05
02:13
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
7 mar, 18:07
01:15
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
7 mar, 11:14
02:24
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"
4 mar, 14:44