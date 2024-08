O que não viu durante a gala! David Diamond revoltado com Marie e Beatriz: «Vêm duas pirralhas tentar denegrir a minha imagem»

No Dilema, depois do dilema, David Diamond mostra-se muito abatido. Mafalda enaltece a escolha do pai, dizendo que a carta certamente traria bons conselhos. Logo após, Diogo diz que ainda bem que Diamond escolheu não ler a carta pois podia ser uma carta de divórcio. David não reage, exibindo cara trancada e demonstrando estar ainda bastante emocionado. Durante o intervalo da gala, Rosa Bela e Beatriz dirigem-se a David para o congratular e Diamond reage às palavras de Beatriz referindo que está no jogo para ganhar. Mafalda diz ao ouvido do pai para ele não se exaltar e para ter mais cuidados com as palavras que diz. Diamond refere que não se faz o que estão a fazer com ele porque é nojento e repete para a filha, que se mostra preocupada, que está tudo bem. Diamond condena ainda o facto de agora não poder sequer olhar para ninguém e remata com um: quem não deve não teme. Mais tarde, Diamond aconselha Daniela a não se deixar abalar pelos comentários dos outros porque ela é fiel a si própria e as pessoas não conseguem perceber isso. David acaba por desabafar com Daniela que não permitirá que duas pirralhas tentem denegrir a sua imagem como homem e atira que não estão num infantário. Enquanto esta conversa tem lugar, Marie fala do Diamond a Beatriz e Xana dizendo que têm menos créditos por serem tão jovens. Marie afirma ainda que não quer compactuar com este tipo de situações e Beatriz diz que sabe muito bem o que viu e o que sentiu.