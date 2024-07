O que não viu durante a gala! Mafalda Diamond confronta o pai: «Só te fica mal»

No Dilema, depois da VT de Má Língua, a Mafalda questiona o Diogo se ele ouviu o que “ela” disse. Diogo repete e Mafalda não entende, atirando que a concorrente é “tona”. Diogo pergunta se Mafalda lhe foi dizer que não a tinha nomeado e Mafalda diz que não disse dessa forma ,mas sim “no contexto”. Nisto, David Diamond chama a Mafalda e a concorrente atira “tu às vezes passas-te", atirando que o que ele disse durante do direto só lhe fica mal. David pede calma à concorrente e diz que o expulsar era “se tivesse de o fazer”. Mafalda pergunta “em detrimento de quê?”. David responde “de mim” e Mafalda responde que isso só lhe fica mal. David pergunta se ele vai embora ou ela fica e Mafalda diz que ele poderia rejeitar o dilema e perdia metade do dinheiro da equipa. David nega e Mafalda diz que depois falam... David volta a chamar pela Mafalda e diz que depois lhe explica tudo. Mafalda fica pensativa e David atira “confia”. Já sem a Mafalda na sala, David diz “coitadita da Mafalda, o pai expulsa”. Depois, o concorrente diz que há todo um contexto e na altura certa irá explicar. No sofá da equipa roxa, Daniela ironiza dizendo ao Rafael que gostou de o ver a concordar com o Diogo. Rafael nega que tenha concordado e Daniela atira “percebi mal então”. A concorrente pergunta ao Nelson se também percebeu mal e o concorrente atira que Diogo não falou em hipocrisia, mas Daniela mantém o seu ponto e garante que o ouviu. Rafael atira que não entendeu “hipocrisia” agora nas imagens e o melhor é passarem as imagens outra vez para ela tirar essa dúvida (flashback VT Má Língua - Diogo diz que via hipocrisia na Daniela). Daniela volta a perguntar se ele não disse hipocrisia e Bibi confirma que ele o disse. Já de volta a David, desta vez é Igor que explica que sente que o concorrente faz “mansplaning”. David rejeita que tal seja assim, pois nasceu no meio de 6 mulheres e eram elas que lhe ensinavam tudo. Ainda no sofá, e depois de terem visto imagens, Diogo diz a Mafalda que tem uma bola de cristal e diz que está a funcionar. Mafalda diz que ele já conhecia Daniela lá de fora, portanto já sabia o que vinha daí. Diogo diz que a vida não é assim tão linear. Diogo diz que Daniela não esperava que ele ia ripostar, achava que ele ia entrar no jogo dela. O concorrente garante que eles nunca foram amigos e isso só demonstra que ela está a ser dissimulada. Mafalda brinca e diz que a Daniela se calhar achava que eles eram amigos “nas camas”. Ele responde “nunca na vida”, garantindo que as jogadas estão cortadas. Mafalda termina a dizer que gosta de a ouvir falar, ao que ele responde “bué fixe”.