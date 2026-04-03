O verniz estalou. Ricardo João não poupa as criticas e "arrasa" Ana

No Secret Story 10, no quarto Marrocos, o Ricardo João desabafa com o Tiago, mostrando-se extremamente irritado com a Ana. Afirma que só o respirar da concorrente o tira do sério e que para ele, está “encaixotada e reduzida a cinzas de tabaco”. Recorda que ao condimentar propositalmente uma refeição, prejudicou também a Luzia que, por sua vez, compactuou com tudo. Sem filtros, o Ricardo João refere que a Ana “é baixa, um monstro, um diabo” e se pudesse “mandava-a de uma ribanceira abaixo”.

Esta semana quatro concorrentes estão nomeados e vão a votações para SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

LUZIA – 761 20 20 13

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