O verniz estalou. Ricardo João posiciona-se contra Eva e João entra como «advogado de defesa» da colega

Ao Minuto

Há 1h e 12min
«Tem um fundo duvidoso»: Luzia e Hélder comparam a postura de João no jogo
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Há 1h e 12min
Concorrentes falam sobre a nomeação de João a Hélder e questionam o posicionamento do colega no jogo
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Há 1h e 12min
Luzia abre o coração e faz confissão a Hélder: «Não gostei de uma atitude que tu tiveste»
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Há 1h e 26min
Sara assume fragilidade: «Durante a semana eu partilhei com pessoas íntimas o meu desconforto»
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Há 1h e 34min
Sem papas na língua, Luzia «encosta» Sara à parede: «Vocês foram para a cama, beijaram-se...»
01:16

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Há 1h e 44min
Hélder dá conselho de peso a Eva e a concorrente assume: «Não vou levar esse conselho...»
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Há 1h e 54min
Inédito. Ricardo João é aplaudido pelos colegas e o motivo é forte
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Há 1h e 57min
«Tu não precisas de ninguém, o Hélder precisa»: Sara enaltece Luzia e vai contra Hélder
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Há 2h e 12min
Norberto lança 'farpa' a João: «queres falar de imparcialidade, fala no meu nome». A reação é imperdível
01:59

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Há 2h e 14min
«És o meu poço de energia aqui dentro»: Ricardo João declara-se a este concorrente
02:37

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Há 2h e 35min
Teorias sobre o segredo de Sara não param de surgir: «A lanterna quer dizer 'dar à luz'»
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Há 2h e 43min
Jéssica confronta Sara com a pista que receberam e a colega garante: «Já vos disse muita coisa»
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Há 2h e 47min
Alerta! Concorrentes em êxtase com pista: «É um bloco operatório»
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Há 3h e 22min
Bate boca entre Liliana e Hugo continua intenso e os concorrentes trocam 'farpas' de peso
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Há 3h e 30min
Francisco Monteiro aperta com Catarina Miranda em intenso frente-a-frente. «Trocarias a tua relação para ser a próxima Cristina Ferreira?»

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Há 3h e 39min
Depois do mistério dos cafés ter sido desvendado, Hugo grita com Liliana: «És uma ladra»
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Há 3h e 46min
Hugo confronta Liliana logo pela manhã: «São meus por direito»
01:58

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Hoje às 10:05
Eva dança ao acordar embora Diogo tenha passado a noite com Ariana
01:53

Eva dança ao acordar embora Diogo tenha passado a noite com Ariana

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Descrição

O verniz estalou. Ricardo João posiciona-se contra Eva e João entra como «advogado de defesa» da colega

No Secret Story 10, Ricardo João e Eva trocam opiniões e João entra automaticamente como defensor de Eva. Isso não caiu bem a Ricardo João e o bate boca começa entre os dois concorrentes.

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