Olhos nos olhos com João Ventura, Raquel fala sobre Nuno: «Não tenho forças...»

No Big Brother Verão, Raquel abre o coração e desabafa com João Ventura sobre tudo o que se tem passado nas últimas semanas. A concorrente afirma que não se pode retrair pela opinião que os outros têm a seu respeito. A cocnorrente fala ainda sobre a situação com Nuno e mostra-se fragilizada.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16