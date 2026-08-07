Olhos nos olhos com João Ventura, Raquel fala sobre Nuno: «Não tenho forças...»

No Big Brother Verão, Raquel abre o coração e desabafa com João Ventura sobre tudo o que se tem passado nas últimas semanas. A concorrente afirma que não se pode retrair pela opinião que os outros têm a seu respeito. A cocnorrente fala ainda sobre a situação com Nuno e mostra-se fragilizada.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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