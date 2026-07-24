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Descrição

Opinião polémica. Tatiana chama Joaquim à razão: «Tens o ego demasiado inflamado»

No Big Brother Verão, Tatiana tem uma conversa com Joaquim sobre as suas atitudes e aconselha o colega a ter mais atenção ao que diz e faz. Joaquim não concorda e diz que é a sua personalidade. Tatiana alerta Joaquim para o seu ego inflamado, mas o concorrente responde que ouviu um conselho antes de entrar na casa, “trata bem quem te trata bem, trata pior quem te trata mal”. Na cerca, Boris comenta que o ambiente não está muito pesado. Íris e Mariana concordam.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

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