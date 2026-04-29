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Os mais rápidos vencem. Três concorrentes conquistam um privilégio

A manhã na casa do Secret Story – Desafio Final começa de forma inédita. Três concorrentes conquistam um pequeno-almoço no restaurante.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa

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