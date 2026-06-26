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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

«Ou estás com ela, ou contra ela»: João Ricardo faz análise sobre o jogo de Marisa Susana e provoca Leandro

No Secret Story - Desafio Final, a amizade entre Marisa Susana e Leandro é posta em causa por parte de João Ricardo. O concorrente assume que a colega quando se vira contra alguém, não há volta a dar. E questiona Leandro sobre essa análise. O clima fica tenso.

Já pode votar para salvar o seu favorito. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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