«Ou estás com ela, ou contra ela»: João Ricardo faz análise sobre o jogo de Marisa Susana e provoca Leandro

No Secret Story - Desafio Final, a amizade entre Marisa Susana e Leandro é posta em causa por parte de João Ricardo. O concorrente assume que a colega quando se vira contra alguém, não há volta a dar. E questiona Leandro sobre essa análise. O clima fica tenso.
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VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15