Partilha emotiva de Nelson Lisboa deixa colegas em lágrimas: «Tivemos de planear uma fuga»

No Dilema, após a atividade, muito emocionado, o Nelson conta mais pormenores sobre o seu passado, as dificuldades e a violência. Esta partilha faz com que a Beatriz também abra o livro. Em lágrimas, a concorrente fala do sofrimento pelo qual passou antes do aparecimento do Toy nas suas vidas. Também a Rosa desaba ao falar do seu papel de cuidadora dos seus pais e confessa que já aceitou o papel de cuidar de alguém.