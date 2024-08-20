Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

Ao Minuto

11 out, 19:11
«Quem me conhece sabe o que sofro». Marcia Soares faz desabafo. E o motivo é inacreditável

11 out, 16:14
Como nunca a viu! Bernardina Brito faz um corte de cabelo radical e está irreconhecível

11 out, 15:45
Bernardina Brito surpreende com mudança radical de visual
00:14

10 out, 17:01
Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

9 out, 13:29
O tesourinho de infância que este ex-concorrente partilhou está a derreter a Internet: «Já tem 30 anos»

9 out, 12:12
Catarina Miranda faz a maior declaração de amor de sempre - e Afonso Leitão reagiu assim

7 out, 16:08
Esta ex-concorrente está quase irreconhecível: e a transformação está a deixar todos de boca aberta

7 out, 16:04
Esta ex-concorrente está mais confiante e mais magra - as fotos do incrível 'antes' e 'depois'

4 out, 21:25
De aliados no Big Brother ao amor que venceu todas as dúvidas: A história de Catarina Miranda e Afonso Leitão

4 out, 19:59
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas
18:54

4 out, 19:55
É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro
02:55

4 out, 19:55
Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»
03:49

4 out, 19:54
Última Hora! Afonso Leitão pede Catarina Miranda em namoro no Momento Certo
02:55

4 out, 19:53
Catarina Miranda e Afonso Leitão são surpreendidos pelas famílias
06:03

4 out, 19:46
Catarina Miranda e Afonso Leitão ainda não se largaram e revelam o que as famílias têm a dizer sobre a relação
05:28

3 out, 15:59
Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

2 out, 16:17
Vânia Sá pediu o namorado em casamento? O momento que levou a Internet ao delírio

2 out, 15:38
Luíza Abreu reage sem filtros às críticas por estar noiva do 'ex' da irmã, Luciana Abreu

Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»

Na cadeira quente pós gala do Secret Story, Pedro e Bruno mostram-se chocados com uma atitude de Liliana. É que a concorrente preferiu dar a imunidade a si própria e não pensou em Fábio, que já tem ido muitas vezes a nomeações. Pedro e Bruno não tem dúvidas que Liliana só pensa nela e que o «jogo está à frente dos sentimentos». «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo». 

 

Lídia foi a concorrente expulsa na gala deste domingo. Após abandonar a casa mais vigiada do País, Lídia ficou em choque ao descobrir o segredo que une Marisa a Pedro Jorge. Veja o vídeo do momento aqui:

Viral: Esta foi a reação hilariante de Lídia ao descobrir o segredo de Marisa

Hoje às 08:26
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

15 set, 00:48

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

15 set, 00:48

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
13 set, 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

Big Brother
13 set, 19:32
