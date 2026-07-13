No Big Brother Verão, Pedro foi nomeado automaticamente pelo líder mas a concha que escolheu não teve qualquer tipo de privilégio.
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Descrição
Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face
Há 2h e 14min
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03:35
Pedro é o maior lesado depois da escolha do líder. Descubra se conseguiu o volte-face
Há 2h e 14min
02:05
Mariana Salgueiro implacável após expulsão: «Só têm o que merecem»
Há 2h e 0min
09:54
Aliados do líder nomeiam no confessionário. E as escolhas surpreendem
Há 2h e 1min
03:53
Novo líder! Afonso faz escolhas surpreendentes e provoca reviravolta no jogo
Há 2h e 18min
08:30
À primeira! Este concorrente conquista a liderança e a prova é de milhões
Há 2h e 21min
01:59
A chorar baba e ranho. Sara fica inconsolável após a expulsão de Mariana Salgueiro
Há 2h e 37min
04:18
Recepção calorosa. João Ventura regressa à casa e os concorrentes "lançam os foguetes"
Há 2h e 38min
02:00
Em êxtase: Esta concorrente regressa à casa e a reação é de choque total
Há 2h e 43min
01:55
A votação foi renhida mas o desfecho é este. Saiba quem abandonou a casa do Big Brother Verão
Há 2h e 45min
01:28
Pai de Raquel defende a filha com "unhas e dentes": «Ninguém lhe vai voltar a levantar a mão»
Há 3h e 5min
02:55
Maria Botelho Moniz deixa Raquel a chorar de felicidade no pós curva da vida. Saiba o motivo
Há 3h e 7min
06:56
Raquel choca tudo e todos com a sua história de vida: «Tentei salvá-lo (...) batia-me»
Há 3h e 9min
04:37
Inaugurado o quarto secreto: Mariana Sá e Miguel vão estrear nova divisão da casa com uma noite a sós
Há 3h e 19min
04:37
'Big' faz Proposta de milhões a Mariana Sá e Miguel: «Querem ter uma noite só para vocês?»
Há 3h e 20min
04:24
Inédito! O Quarto Secreto está de volta e irreconhecível. Descubra tudo
Há 3h e 24min
02:55
A diferença não deixou margem para dúvidas. Descubra quem é o primeiro salvo da noite
Há 3h e 30min
02:52
Liderança avaliada: Este é o desfecho da semana da líder. E Afonso tem algo a dizer
Há 3h e 34min
07:26
Amigas de relações cortadas? Joana e Tatiana têm despique em direto: «Eu reclamo (...) temos pena!»
Há 3h e 35min
01:34
A caminho da Casa da Avó, Pedro surpreende com declaração a pessoa especial: «Amo-a muito»
Há 3h e 44min
07:17
Joana recebe missão polémica e coloca Pedro e Mariana Sá no centro dos rumores
Ontem às 22:43
01:29
Votação aberta! Na prova semanal os concorrentes devem pedalar ou remar?
Ontem às 22:43
06:20
Concorrentes "invisíveis" escolhem que consideram que são os "turistas". Descubra as consequências
Ontem às 22:32
04:06
Maria Botelho Moniz anuncia um regresso icónico. Veja o momento
Ontem às 22:00
07:03
Raquel usa metáfora dos "pescadores" e dos "mergulhadores" para mostrar o seu desagrado com o Nuno
11 jul, 12:36
01:10
Íris e Afonso mais próximos do que nunca. E este gesto não passou despercebido
11 jul, 11:22
05:13
Raquel confronta Nuno e pergunta-lhe se ele acha que ela é tóxica. A resposta surpreende e Raquel passa-se
11 jul, 11:00
05:21
«Isso sim é um ato de egoísmo»: João Ventura e Ana Luísa revoltam-se ao saber que alguém quebrou as regras e usou as máquinas
11 jul, 10:16
03:20
João Ventura e Joaquim discutem ao acordar. Mas tudo termina de forma inusitada
11 jul, 10:13
03:19
O amor está no ar? Mariana Sá e Miguel falam sobre um «futuro apaixonado»
11 jul, 01:05
07:04
Acabaram os problemas no paraíso? Nuno e Raquel de volta aos braços um do outro
11 jul, 01:00
02:41
Vanessa fica preocupada com a falta de comida e dispara em todas as direções
11 jul, 00:59
02:22
«Ela quebrou a regra por um cigarro?»: Mariana Sá fica chocada com atitude de Sara
11 jul, 00:19
02:09
Concorrentes na má língua. O assunto é Pedro e a opinião é unânime: «Carrega no botão e sai»
10 jul, 23:37
02:48
Cada vez mais próximos, Miguel não esconde o medo de perder Mariana Sá: «Podes-te fartar»
10 jul, 23:11
02:04
«Tóxica, não me cabe»: Pedro arrasa Sara e recebe apoio de Joana
10 jul, 23:08
04:08
Mariana Salgueiro desabafa com Tatiana: «Não estou arrependida mas as pessoas podem-me achar egoísta»
10 jul, 23:00
02:57
Mariana Sá provoca Pedro em relação a Sara: «Será que vais dormir bem hoje?»
10 jul, 20:53
04:32
Afonso diz onde e o que faria num date com Íris e aproveita para lançar uma indireta à colega
10 jul, 19:47
03:25
Concorrentes escondem comida e o motivo é a falta de racionamento: «É para o bem de todos»
10 jul, 19:29
01:46
João Ventura "arrasa" Vanessa e Raquel: «Vou manchar a vossa imagem»
10 jul, 19:25
01:50
Afonso faz partilha tensa com os colegas: «Tive uma paragem cardíaca...»
10 jul, 19:14
01:55
Nuno é uma "pedra no sapato" para Raquel? A concorrente assume que não queria ter encontrado "alguém especial" no jogo
10 jul, 18:39
06:09
Depois de reagir à polémica com Mariana Sá, Hugo envia um "recado" à concorrente
10 jul, 18:04
06:09
Hugo expõe toda a sua verdade em relação à história com Mariana Sá: «Ela perseguia-me»
10 jul, 18:04
01:26
Inédito. Em direto, Hugo assiste a todas as imagens de Mariana Sá a falar sobre si
10 jul, 17:57
03:39
Mariana Sá arrasa Sara e não tolera o facto de a concorrente ter impossibilitado os colegas de dormir
10 jul, 17:56
05:12
Conversa tensa. Nuno é implacável com Raquel: «Não me quero abrir porque não sei se quero...»
10 jul, 17:52
02:31
Desesperadas por tabaco, Vanessa e Sara negoceiam o preço a pagar por fumar. E as apostas surpreendem
10 jul, 17:46
03:19
Joana e Ana Luísa têm acesso à casa principal mas Afonso fica de fora da equação. Veja a reação
10 jul, 17:44
04:00
Sara não suporta a falta do tabaco e negoceia com o Big depois de ameaçar desistir
10 jul, 17:40
05:24
Pedro como nunca antes visto: o concorrente passa-se com os colegas e a discussão explode
10 jul, 17:16
01:56
Raquel deixou alguém fora da casa? A concorrente choca ao dar a entender que sim
10 jul, 17:09
01:43
Hugo não cala a revolta e desmente a confissão de Mariana Sá: «É de baixo nível...»
10 jul, 17:07
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Tatiana expõe estratégia a Joana mas a concorrente não parece convencida: «Não confio em ninguém»
9 jul, 19:42
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Não se fala de outra coisa: Big pede para fazerem o sinal de consentimento durante a noite e estas são as reações
9 jul, 19:41
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Estas concorrentes têm acesso livre pelas duas casas e a reação é imperdível
9 jul, 19:35
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Depois do beijo apaixonado, Mariana Sá conta a Miguel a história de amor que teve com este concorrente do Secret Story 10
9 jul, 19:32
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Primeiro beijo do Big Brother Verão: Mariana Sá e Miguel têm momento de pura paixão
9 jul, 19:31
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Sara e Mariana Salgueiro insistem em passar a noite na casa da avó e Mariana Sá passa-se: «Não queiram brincar comigo»
9 jul, 19:29
03:36
Reações à licitação total do valor do prémio deixa estes concorrentes surpreendidos: «Não ativaram o modo jogo»
9 jul, 19:24
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Desiludida com a colega, Mariana Sá acusa Sara de estar "de peito cheio"
9 jul, 19:21