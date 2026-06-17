Pedro Jorge e Leandro voltam a protagonizar mais uma discussão. E desta vez o motivo é inusitado

No Secret Story - Desafio Final, Pedro vê Leandro a comer o bolo que fez e atira "imaginem se estivesse mau". Leandro responde que está a comer pois tem de comer qualquer coisa e atira “não tenho melhor”. Acrescenta que comeu o bolo ou o Pedro ainda o acusa de desperdiçar comida. Leandro aconselha Pedro a ler mais a bíblia de modo a clarear os seus pensamentos e palavras. Leandro diz ainda que sensibilidade é tudo o que Pedro não tem e que está a usar o bolo para o atacar. Pedro diz que Leandro tem de ter calma pois estava só a falar do bolo e imita-o a falar. Leandro segue e diz que Pedro não tem coragem nenhuma, tem de responder sempre atrás de alguém ou entredentes

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