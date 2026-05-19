Pedro Jorge em rota de colisão com Marisa Susana? «Está super descontrolada, não sabe o que está a dizer»

Ao Minuto

Há 5 min
Marcia Soares diz ter sido alvo de ataque dos fãs de Pedro Jorge. E Marisa não se deixa ficar

Marcia Soares diz ter sido alvo de ataque dos fãs de Pedro Jorge. E Marisa não se deixa ficar

Há 37 min
Passada, Marisa Susana não cala a revolta com a postura destes colegas e desabafa com Catarina
04:49

Passada, Marisa Susana não cala a revolta com a postura destes colegas e desabafa com Catarina

Há 47 min
João Ricardo faz uma proposta irrecusável a Sara. E esta é a reação da concorrente
01:07

João Ricardo faz uma proposta irrecusável a Sara. E esta é a reação da concorrente

Há 50 min
«Sempre em consenso» (...) «Depois não se admirem»: Afonso e Ana são novamente apontados como casal
02:33

«Sempre em consenso» (...) «Depois não se admirem»: Afonso e Ana são novamente apontados como casal

Há 1h e 33min
«Casei-me sozinha, e nem precisei de noivo!»: A história caricata desta figura marcante dos realities da TVI

«Casei-me sozinha, e nem precisei de noivo!»: A história caricata desta figura marcante dos realities da TVI

Há 2h e 7min
Pedro Jorge e Leandro em troca de farpas: «Então era mentira...»
05:45

Pedro Jorge e Leandro em troca de farpas: «Então era mentira...»

Há 2h e 28min
Ana arrasa Leandro: «És o Zé do Povinho para parecer bem»
02:39

Ana arrasa Leandro: «És o Zé do Povinho para parecer bem»

Há 2h e 34min
Marisa Susana para Liliana: «Então pára de chorar»
06:29

Marisa Susana para Liliana: «Então pára de chorar»

Há 2h e 46min
Nufla passa-se com Ana e a gritaria instala-se: «Está calada! Já me estás a irritar»
02:50

Nufla passa-se com Ana e a gritaria instala-se: «Está calada! Já me estás a irritar»

Há 2h e 49min
Nufla dá sermão a Liliana: «Não deixes que nada disto te afete»
03:33

Nufla dá sermão a Liliana: «Não deixes que nada disto te afete»

Há 2h e 59min
De costas voltadas: Nufla e Afonso perdem as estribeiras e o caos domina
01:28

De costas voltadas: Nufla e Afonso perdem as estribeiras e o caos domina

Há 3h e 3min
Cristina Ferreira expõe drama vivido por Liliana: «Foi muito difícil para ela»

Cristina Ferreira expõe drama vivido por Liliana: «Foi muito difícil para ela»

Há 3h e 6min
3 milhões de visualizações, 30 mil gostos e mais de 8 mil comentários: A “explosão” de Liliana que parou o país

3 milhões de visualizações, 30 mil gostos e mais de 8 mil comentários: A “explosão” de Liliana que parou o país

Há 3h e 19min
«Não precisas de gritar»: Ana fica fora de si e João Ricardo perde a paciência
04:27

«Não precisas de gritar»: Ana fica fora de si e João Ricardo perde a paciência

Há 3h e 22min
Como nunca a viu. Ana levanta-se e impõe-se: «Precisas do meu jogo»
03:48

Como nunca a viu. Ana levanta-se e impõe-se: «Precisas do meu jogo»

Há 3h e 30min
Novidades da gravidez do momento! Ex-concorrente revela o sexo do bebé: «A nossa vida ganhou mais cor»

Novidades da gravidez do momento! Ex-concorrente revela o sexo do bebé: «A nossa vida ganhou mais cor»

Há 3h e 31min
Unidas contra Ana? Catarina e Liliana acusam a concorrente e o caos instala-se
06:16

Unidas contra Ana? Catarina e Liliana acusam a concorrente e o caos instala-se

Há 3h e 34min
«Exaustivo, sempre as mesmas histórias»: Luzia perde a cabeça durante dinâmica e o tom aumenta
05:05

«Exaustivo, sempre as mesmas histórias»: Luzia perde a cabeça durante dinâmica e o tom aumenta

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Pedro Jorge em rota de colisão com Marisa Susana? «Está super descontrolada, não sabe o que está a dizer»

Após o fim do Especial, Pedro Jorge comenta os últimos acontecimentos com um grupo de concorrentes mais próximos. O vencedor do SS09 lamenta as atitudes de Marisa Susana e afirma: «Está super descontrolada, não sabe o que está a dizer». Veja o vídeo. 

Na mesma noite, ficámos a saber o novo leque de nomeados. Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality. 

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa mais vigiada do País aqui: 

Hoje às 07:49
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

02:59

Pedro Jorge em rota de colisão com Marisa Susana? «Está super descontrolada, não sabe o que está a dizer»

Secret Story
Hoje às 07:49
1

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Big Brother
19 abr, 19:40
2
02:59

Pedro Jorge em rota de colisão com Marisa Susana? «Está super descontrolada, não sabe o que está a dizer»

Secret Story
Hoje às 07:49
3

Marco Costa surpreende filha de três anos com presente de luxo. E o valor salta à vista

13 mai, 18:20
4
03:31

Tiago 'atira-se de cabeça' para Eva: «És o que quero para minha futura mulher»

Secret Story
23 abr, 00:43
5
04:05

Liliana abre o "jogo" e conta tudo sobre a relação com o ex-noivo

Secret Story
16 mai, 19:44
6
04:38

Liliana vira-se contra Afonso em plena ronda de nomeações. E concorrente reage: «Cala-te pá»

Secret Story
Ontem às 00:49
7
03:41

Acusações de Pedro Jorge levam Liliana ao limite: «É a primeira a brincar à noite, a mandar sorrizinhos»

Secret Story
Ontem às 01:43
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Revelações inéditas. Eva expõe detalhes sobre a relação com Tiago: «Temos falado...»

16 mai, 17:33

Diogo faz lapdance escaldante a Ariana no restaurante de Ana. E há imagens

17 mai, 17:27

Irreconhecível! Carlos Sousa partilha fotografia inédita sem barba e sem músculos definidos

15 mai, 11:59

Tiago Graça protagonizou das saídas mais emocionantes dos realities a dias da final. Veja como está hoje

14 mai, 10:45

Cara conhecida arrasa no look. Este vestido segue a tendência mais in do momento

16 mai, 16:33

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

15 mai, 14:51
01:59

João Ricardo pica Liliana e tudo está relacionado com uma alegada aproximação a Pedro Jorge

Secret Story
16 mai, 21:55