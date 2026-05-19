Pedro Jorge em rota de colisão com Marisa Susana? «Está super descontrolada, não sabe o que está a dizer»

Após o fim do Especial, Pedro Jorge comenta os últimos acontecimentos com um grupo de concorrentes mais próximos. O vencedor do SS09 lamenta as atitudes de Marisa Susana e afirma: «Está super descontrolada, não sabe o que está a dizer». Veja o vídeo.

Na mesma noite, ficámos a saber o novo leque de nomeados. Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality.

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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