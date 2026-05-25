Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil»

No Secret Story Desafio Final, hoje é um dia complicado para Pedro Jorge porque é o aniversário da irmã e do sogro. Fizeram um bolo e cantaram os parabéns, e logo depois o concorrente envia uma mensagem especial aos aniversariantes. Chorou ao recordar a irmã mas o golpe final foi mesmo ao falar do sogro, que está a passar po um momento duro.