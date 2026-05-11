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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Pedro Jorge justifica o "coração gelado" face aos colegas. A resposta surpreende

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge justifica-se a Daniela o porquê de não se aproximar muito dos colegas nem de criar amizades dentro do jogo. Na casa do Secret Story 9, o concorrente criou um elo de ligação forte com alguns concorrentes e tudo terminou da pior maneira possível e, devido a isso, não permite que as amizades sejam agora tão fortes como já foram em tempos.

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