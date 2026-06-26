Pedro Jorge mostra-se confiante sobre vencer o programa e Leandro prevê uma "quinta cheia de melões" para o colega

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge não esconde a confiança no que toca a "levantar o caneco", mas, ao mesmo tempo, refere que está tudo bem caso o prémio seja para outro colega. Já Leandro, não acredita que o colega possa vencer e diz que, caso isso seja verdade, vai ficar com um "melão" enorme.
Já pode votar para salvar o seu favorito. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15