Pedro Jorge pede desculpa a Flávia mas nem tudo corre bem, a concorrente mostra-se implacável com a situação

No Secret Story - Desafio Final, Pedro decide esclarecer-se com Flávia e pede-lhe desculpa por tê-la feito chorar. Flávia esclarece que só chorou por ele ter insinuado que ela tinha criado um enredo amoroso. Pedro assume que não gostou das proporções que as coisas tomaram e considera que Flávia permitiu que isto escalasse. Diz que gostava da amizade que tinham e Flávia esclarece, mais uma vez, que o que a magoou foi o facto de ter dito que ela não chegaria a uma final, quando essa é uma fragilidade sua e que já tinha sido apontado na edição anterior. O facto de Liliana e Flávia serem amigas é tema e Pedro diz que não gosta de as ver próximas porque Liliana já lhe fez muito mal e, assim sendo, Flávia passa a ser sua inimiga também. Conversa terminada, a Flávia explica que nada apaga a mágoa que ele já lhe causou.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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