Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

Há 8 min
Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Há 19 min
Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho

Hoje às 02:48
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

Hoje às 02:45
Marisa Susana expõe Marisa e Pedro: «Ela fez a casa pensar que ele era um monstro e ele fica bem com ela?»
01:36

Hoje às 02:43
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

Hoje às 02:30
Marisa Susana cria teoria sobre Pedro e Marisa: «Ele disse que tinha interesse em mulheres mais velhas»
06:00

Hoje às 02:22
Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona»
01:16

Hoje às 02:00
A ferver! Marisa e Pedro querem ter intimidade: «Quero-me entregar a ti de corpo e alma»
01:09

Hoje às 01:40
Liliana garante que já sabe tudo o que se passa entre Pedro e Marisa
02:29

Hoje às 01:10
Marisa e Fábio em confronto aceso por causa de Liliana: «Queres penalizá-la!»
03:24

Hoje às 01:00
Marisa e Pedro descobertos: «Isto é ciúmes, estão muito à vontade, até tomam banho juntos»
05:34

Hoje às 00:50
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
05:34

Hoje às 00:05
Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo
04:34

Hoje às 00:02
Imperdível: Stripper invade a festa de despedida de solteira de Marisa Susana
06:19

Hoje às 00:00
«Eu não vou andar aqui com joguinhos»: Liliana encosta Fábio à parede
03:01

Ontem às 23:40
Ana e Liliana discutem por causa de Fábio: «Ainda bem que ele dormiu comigo e que...»
06:41

Ontem às 23:30
O clima aqueceu! Liliana cheia de ciúmes de Ana: «Tu sentes aí alguma coisa...»
04:51

Ontem às 23:13
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
02:48

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

No Secret Story 9, a manhã começa agitada. Os concorrentes tiveram de tomar uma decisão difícil: decidir que concorrente deve receber uma penalização, e devem chegar a um consenso. O momento gera discussão e várias trocas de acusações e a Voz acaba por os castigar. #sstv

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

Ontem às 10:18
04:16

Secret Story
Ontem às 10:18
1
04:16

Secret Story
Ontem às 10:18
2

Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música ao lado de cantora de sucesso

11 nov, 12:07
3
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

Secret Story
11 nov, 23:43
4
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Big Brother
7 nov, 17:47
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

Secret Story
6 nov, 08:28
06:10

Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance

Secret Story
12 nov, 02:00

Grávida, ex-concorrente de reality show da TVI revela o sexo do bebé

11 nov, 19:06

Cristina Ferreira celebra aniversário de Cláudio Ramos com mensagem comovente: “Gosto mesmo dele”

11 nov, 17:35
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

Secret Story
6 nov, 10:42