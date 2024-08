Personalidade de Mafalda Diamond é escrutinada pelos colegas! Veja os comentários

No alpendre, Diana Lucas, Nelson Lisboa, Marie e Rosa Bela comentam a personalidade de Mafalda Diamond. É unânime que todos acham que a concorrente está sempre de cara trancada e Rosa acredita que, com os altos e baixos da vida, Mafalda vai mudar postura. Confusa, a nortenha afirma que não tem culpa de ter uma vida “mais perfeita”. Durante a conversa, Diogo mostra-se muito carinhoso com Marie que o afasta por querer respeitar Mafalda. Mais tarde, Mafalda garante a Marie que não fica afetada por vê-la próxima do Diogo e pede à amiga para não alimentar o assunto.