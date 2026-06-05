Picardia matinal. Leandro lança farpas e João Ricardo garante: «Não vim para aqui para lavar louça»

No Secret Story - Desafio Final, de manhã, os concorrentes mostram muita dificuldade em acordam e nem com as buzinas conseguem sair da cama. Pouco depois, a Nufla aproveita a "melodia" da buzina para dançar e o Leandro diz que o João Ricardo tem que lavar a louça e ele responde que quem tem que lavar é o "mal me quer". Irritado, no confessionário, o João garante que vai fazer os serviços mínimos. A picardia passa para o Afonso e o Leandro sobre o fim do grupo dos “Bros” que ficou sem um membro, o Bruno.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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