Picardia matinal. Leandro lança farpas e João Ricardo garante: «Não vim para aqui para lavar louça»

Ao Minuto

Há 2h e 58min
Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»
05:50

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»

Há 3h e 7min
Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»
01:29

Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»

Há 3h e 18min
Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir
05:12

Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir

Há 3h e 25min
Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»
03:05

Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»

Há 3h e 27min
De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo
07:02

De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo

Há 3h e 34min
Aliança quebrada. Liliana acusa Marisa Susana de ser uma desilusão
04:38

Aliança quebrada. Liliana acusa Marisa Susana de ser uma desilusão

Há 3h e 40min
«Não vales nada»: Pedro Jorge provoca Flávia e Liliana e a confusão instala-se
03:35

«Não vales nada»: Pedro Jorge provoca Flávia e Liliana e a confusão instala-se

Há 3h e 43min
Liliana no centro dos elogios. Depois de ter recebido mais uma flor mostra-se agradecida a estes concorrentes
03:33

Liliana no centro dos elogios. Depois de ter recebido mais uma flor mostra-se agradecida a estes concorrentes

Há 3h e 47min
Cristina Ferreira celebra os 18 anos do filho! Veja as melhores imagens da festa de aniversário

Cristina Ferreira celebra os 18 anos do filho! Veja as melhores imagens da festa de aniversário

Há 3h e 47min
Flávia declara-se a Liliana e assume que a colega foi uma grande surpresa para si
04:15

Flávia declara-se a Liliana e assume que a colega foi uma grande surpresa para si

Há 3h e 47min
Cristina Ferreira mostra momentos especiais da festa do filho. Veja as fotografias da celebração dos 18 anos

Cristina Ferreira mostra momentos especiais da festa do filho. Veja as fotografias da celebração dos 18 anos

Há 3h e 53min
Tenso. Bruno recusa-se a ir à festa e a discussão com Sara sobe de tom
01:51

Tenso. Bruno recusa-se a ir à festa e a discussão com Sara sobe de tom

Ontem às 20:47
Afonso assume a cozinha e os colegas ficam todos em choque. Leandro não hesita em lançar farpas certeiras
03:40

Afonso assume a cozinha e os colegas ficam todos em choque. Leandro não hesita em lançar farpas certeiras

Ontem às 20:00
Marisa Susana personaliza uma camisola com "efeitos especiais" e a reação de Liliana é de chorar a rir
02:26

Marisa Susana personaliza uma camisola com "efeitos especiais" e a reação de Liliana é de chorar a rir

Ontem às 19:49
A ferver. Liliana e Pedro Jorge "perdem a cabeça" e a discussão sobe de tom
02:55

A ferver. Liliana e Pedro Jorge "perdem a cabeça" e a discussão sobe de tom

Ontem às 19:44
Picardia matinal. Leandro lança farpas e João Ricardo garante: «Não vim para aqui para lavar louça»
05:06

Picardia matinal. Leandro lança farpas e João Ricardo garante: «Não vim para aqui para lavar louça»

Ontem às 19:36
De rastos. Marisa Susana recusa-se a ir à festa e acaba a noite sozinha e em lágrimas
05:44

De rastos. Marisa Susana recusa-se a ir à festa e acaba a noite sozinha e em lágrimas

Ontem às 19:28
«Quem é que se destacou pela positiva?»: Assalto à despensa gera discórdia
08:42

«Quem é que se destacou pela positiva?»: Assalto à despensa gera discórdia

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Picardia matinal. Leandro lança farpas e João Ricardo garante: «Não vim para aqui para lavar louça»

No Secret Story - Desafio Final, de manhã, os concorrentes mostram muita dificuldade em acordam e nem com as buzinas conseguem sair da cama. Pouco depois, a Nufla aproveita a "melodia" da buzina para dançar e o Leandro diz que o João Ricardo tem que lavar a louça e ele responde que quem tem que lavar é o "mal me quer". Irritado, no confessionário, o João garante que vai fazer os serviços mínimos. A picardia passa para o Afonso e o Leandro sobre o fim do grupo dos “Bros” que ficou sem um membro, o Bruno.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País

Ontem às 19:44
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Big Brother
3 jun, 17:34
1
08:36

Dinâmica das imitações deixa todos a chorar de rir. E Leandro é o concorrente mais elogiado

Secret Story
Ontem às 15:07
2
02:55

A ferver. Liliana e Pedro Jorge "perdem a cabeça" e a discussão sobe de tom

Secret Story
Ontem às 19:49
3
08:36

Dinâmica das imitações deixa todos a chorar de rir. E Leandro é o concorrente mais elogiado

Secret Story
Ontem às 15:07
4
01:33

Limpezas acabam em caos. Liliana lança farpas a Leandro

Secret Story
Ontem às 16:50
5
03:40

Marcante. João Ricardo e Sara partilham o mesmo sentimento e o momento é emocionante

Secret Story
Ontem às 18:00
6
05:50

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»

Secret Story
Há 2h e 58min
7

Foi um dos mais icónicos vencedores de reality. 15 anos depois, volta à televisão para anunciar que vai ser pai

4 jun, 15:28
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Polémica estala na casa. Nufla faz insinuação íntima sobre mulher da vida de Afonso: «Trauma com cuecas vermelhas»

4 jun, 11:41
03:22

A "discussão das cuecas" volta a vir à baila. Afonso e Nufla trocam acusações: «Vais pedir desculpa! Isto é feio»

Secret Story
4 jun, 13:24
09:38

Nufla passa-se com Liliana e vira-lhe as costas: «Não estou para te aturar!»

Secret Story
4 jun, 12:44
01:44

João Ricardo faz aviso a Leandro através de Liliana: «Ele que não seja baixo, que não brinque»

Secret Story
4 jun, 11:26
01:52

Objetos desaparecidos na casa? Nufla teme reações

Secret Story
1 jun, 21:30
12:01

João Ricardo admite a Liliana: «Fico triste»

Secret Story
1 jun, 21:17
03:57

Hilariante: A missão noturna de Sara que passou despercebida entre concorrentes

Secret Story
1 jun, 19:46