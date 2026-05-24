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Descrição

Picardia na lavandaria. João Ricardo e Sara lançam indiretas um o outro: «Era para ver se desistias»

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo e Sara protagonizam mais um momento de picardia. Desta vez, na lavandaria. O concorrente pede à colega que leve a sua roupa para o quarto e ela recusa-se a fazer isso. De seguida, lança-lhe uma indireta sobre a eventualidade de ele vir a "desistir". Veja tudo.

Há quatro concorrentes em risco expulsão. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou na APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui

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