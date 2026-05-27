Pistas em "todo o lado". Sara e Bruno debatem a música ao acordar e a pista no altar

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes acordam com uma música de casamentos, seguida de uma música fala em "beijar". A pista que surgiu foi uma frase digna de casamento: «Se alguém tiver algo a dizer, fale agora ou cale-se para sempre». Veja o vídeo.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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