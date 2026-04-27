No Desafio Final, Catarina Miranda mostra-se contente com a postura que o namorado está a adotar. Contudo, considera que ainda assim, pode dar mais.
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«Podia estar a dar mais»: Catarina Miranda comenta os primeiros minutos de Afonso na casa
Há 2h e 47min
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03:14
«Podia estar a dar mais»: Catarina Miranda comenta os primeiros minutos de Afonso na casa
Há 2h e 47min
02:58
Já sabemos quem são os concorrentes em risco. E a estadia pode ser mais curta do que esperam
Há 2h e 12min
05:20
Estratégia e inimizades. Estas foram as nomeações no confessionário
Há 2h e 28min
04:23
Inédito. Sara conquista prova da imunidade com camisola "amaldiçoada" vestida: «A lei do reverso esteve do meu lado»
Há 2h e 35min
06:40
Hilariante. Luzia e João Ricardo lutam pela imunidade mas nem tudo corre bem
Há 2h e 40min
06:28
Mal entrou na casa, Afonso "arrasou" Sara: «Foste uma cópia barata de uma concorrente»
Há 2h e 54min
05:22
«Não gosto dela (...) é mentirosa»: Flávia e Daniela "lavam roupa suja" em direto
Há 3h e 20min
06:44
Dois "furacões": Flávia e Diana Dora estão prontas para subir a "palco" no Desafio Final
Há 3h e 25min
05:48
Ana e Bruno aceitam o desafio e prometem uma postura diferente. Descubra tudo
Há 3h e 34min
04:39
Afonso está de volta e a namorada Catarina Miranda tem algo a dizer. Está relacionado com Ariana
Há 3h e 43min
06:29
Inédito. Catarina Miranda e Afonso Leitão entram juntos no Desafio Final?
Há 3h e 44min
02:08
A Voz está generosa. Este é o presente de "milhões" que Juliana recebeu
Há 3h e 48min
05:51
Juliana e Diogo Afonso estão de regresso. Será que a concorrente já recebeu as meias?
Há 3h e 50min
01:46
Reações de choque à entrada de Ariana na casa. E Sara é a mais «passada»
Há 3h e 56min
03:48
Ariana completamente apanhada de surpresa. "Diogo" vai entrar na casa e esta é a reação
Há 3h e 57min
02:08
João Ricardo entrou com tudo! O concorrente lança "farpas" e nenhum concorrente escapa
Ontem às 23:01
05:53
«Não tens capacidades para isso»: João Ricardo "arrasa" Ariana e esta é a reação da concorrente
Ontem às 22:59
01:15
Ariana aceitou o desafio de voltar à casa mais vigiada do país. Esta é a reação de Eva
Ontem às 22:52
07:47
«Saudades?»: Luzia e Sara estão de regresso e não deixam por dizer uma à outra
Ontem às 22:50
03:49
Cumprimento polémico. Pedro Jorge entra na casa e faz questão de dar beijinhos aos rivais
Ontem às 22:41
03:10
Lavagem de roupa suja. Pedro Jorge "arrasa" Marisa Susana: «A tua sorte é que o teu marido não percebe português»
Ontem às 22:41
05:56
João Ricardo "não resistiu" ao convite e promete entrar sem estratégia: «O Leomarte está lá dentro?»
Ontem às 22:34
01:39
«Ele precisa de tempo»: Inês Morais e Eva têm algo a dizer sobre Leandro e pode surpreender
Ontem às 22:27
05:46
"Rainha do gelo" de volta à Malveira. Marisa Susana faz revelação inédita sobre a amizade com Leandro
Ontem às 22:25
02:10
«Tens mau perder. Não queria...»: Leomarte "atira" em todas as direções e não deixa nada por dizer a Leandro
Ontem às 22:18
05:34
Leandro atribui vantagem e desvantagem a Leomarte e Daniela Santo. Estas são as reações
Ontem às 22:17
01:11
Discussão ao rubro. Cristina Ferreira sente-se "obrigada" a pedir calma a Leomarte e Daniela Santo
Ontem às 22:08
05:31
A ferver. Daniela Santo regressa à casa mais vigiada do país e não perdeu tempo: «És um aldrabão»
Ontem às 22:08
05:31
Leomarte e Daniela Santo acertam contas em direto. E até Cristina Ferreira ficou surpreendida
Ontem às 22:08
05:31
Encontro de inimigos. Leomarte e Daniela Santo reencontram-se e a confusão instala-se
Ontem às 22:08
03:32
Leomarte está de volta e promete dar tudo. Este é o discurso hilariante do concorrente
Ontem às 22:02
05:04
O regresso de Leandro à casa mais vigiada do país. E o seu maior antagonista vai a caminho
Ontem às 21:55
03:12
Medo? Pedro Jorge revela qual foi a reação de Marisa ao regresso do Secret Story
Ontem às 21:49
06:21
Inédito. Três grandes vencedores "abrem as portas" ao Desafio Final. Será que algum vai entrar?
Ontem às 21:47
06:21
«Não é o tipo de jogo que eu aprecio»: Pedro Jorge e Inês Morais dão opinião sobre o jogo de Eva
Ontem às 21:47
02:02
João e Luzia revelam os planos para o futuro. Estará a entrada num reality show em cima da mesa?
25 abr, 01:23
01:54
«Sabia que não ia ser capaz de ficar muito tempo longe dela»: Diogo não esconde sentimento por Ariana
25 abr, 01:22
02:01
Em direto, Tiago declara-se a Eva: «A vitória vai ser quando ela olhar para mim como olha para um frasco de gomas»
25 abr, 01:19
01:45
Ricky não esconde o orgulho que sente em Liliana e lança farpa aos antagonistas: «A deselegância de várias pessoas»
25 abr, 01:17
01:58
Em frente a Sara, Hugo fala "sem papas na língua" sobre o futuro de ambos
25 abr, 01:16
03:07
Inseparáveis? Ana e Ricardo João colocam os pontos nos i's sobre a relação
25 abr, 01:12
01:12
Após ficar em segundo lugar, Jéssica declara-se publicamente aos filhos e ao noivo: «São a minha vida»
25 abr, 01:11
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Sem hesitar, Diogo revela as intenções para com família de Eva
25 abr, 01:09
01:34
«Uma reviravolta que esperávamos há muito tempo»: Estas são as primeiras declarações de Marine à vitória de Eva
25 abr, 01:08
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Eva revela o que pretende fazer com o prémio e deixa uma surpresa "no ar"
25 abr, 01:05
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Ao "longe", Diogo aplaude a vitória de Eva
25 abr, 00:59
03:44
Eva vence o Secret Story e as reações de Diogo e Ariana não se fizeram esperar. Veja tudo
25 abr, 00:52
05:45
Esta é a grande vencedora do Secret Story 10. Veja todas as reações
25 abr, 00:47
05:45
Chegou o momento! Eva é a grande vencedora do Secret Story 10
25 abr, 00:46
05:29
O momento mais esperado. Jéssica reencontra-se com a filha num abraço sem fim
25 abr, 00:40
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Coração aos saltos. Ao entrar em estúdio, Eva corre para os braços da irmã
25 abr, 00:39
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Liliana é recebida em estúdio com uma forte ovação e com o beijo de Ricky. O momento é emocionante
25 abr, 00:27
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De voz trémula e com as lágrimas nos olhos. Cristina Ferreira faz discurso emocionante: «No fim fica sempre a ternura»
25 abr, 00:22
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Chegou a hora de dar o adeus à Voz. Estas é a "carta aberta" dos concorrentes
25 abr, 00:17
02:04
Emocionante. Eva e Jéssica enfrentam o derradeiro momento da despedida da casa do Secret Story 10
25 abr, 00:13
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A um passo de conquistar o grande prémio. Este é o apelo final de Eva e Jéssica
25 abr, 00:06
02:47
Com 18% dos votos, esta é a 3º classificada do Secret Story 10
25 abr, 00:04
03:40
Mal chegou a estúdio, Tiago deixou todos boquiabertos com o valor que conquistou
24 abr, 23:36
01:03
«São namorados?»: Cristina Ferreira faz a derradeira pergunta a Diogo
24 abr, 23:27
04:15
«Eu amava-o muito... custou muito»: Eva abre o coração uma última vez para falar de Diogo
24 abr, 23:26
04:15
Eva assiste a todas as imagens sobre o desfecho da relação com Diogo. A reação é arrepiante
24 abr, 23:26