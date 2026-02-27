Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

Ao Minuto

Há 24 min
Eva incrédula com afirmação do namorado Diogo: «Eu quando faço o amor...»
07:12

Há 35 min
Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Há 39 min
Nasceu com 6 dedos em vez de 5. Luzia deixa colegas boquiabertos com cicatriz
02:43

Há 42 min
Esta concorrente do Secret Story come pipocas com os dedos dos pés e choca tudo e todos
03:01

Há 50 min
Um arruma, outro desarruma: Casa do Secret Story ao rubro com estes dois concorrentes
05:46

Há 54 min
Segredo em risco: Diogo chora à frente de todos enquanto se declara a Eva
02:52

Há 57 min
Hugo já não tem dúvidas sobre Diogo e Eva: «Vocês são um casal»
02:52

Há 1h e 4min
Sonhos e arrependimentos. Concorrentes do Secret story em lágrimas com momento de partilha
07:23

Há 1h e 13min
João partilha história de vida emocionante e a reação da ex-amiga especial Catarina é notada
04:12

Há 1h e 20min
Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Há 1h e 21min
Nuno Eiró abre o programa em alvoroço: «A temperatura da casa aumentou»
01:05

Há 1h e 31min
Liliana e Ricky dão beijo e correm o risco de serem apanhados em flagrante
03:32

Há 2h e 49min
Ana continua a chorar por causa do assalto à dispensa e ataca colegas: «Nunca vi isto!»
02:11

Há 2h e 53min
Depois do momento de alta tensão (e de lágrimas), Ana recebe abraço apertado de todos os concorrentes
01:03

Há 2h e 56min
Primeira ida à dispensa gera o caos na casa e Ana acaba lavada em lágrimas: «Fiquei bloqueada»
05:57

Há 3h e 12min
Flirt à descarada! Sara faz investida em Diogo e assume ter «sentido a sua falta» na cama
01:15

Há 3h e 16min
Sara chora ao lembrar relação tóxica que a levou a uma luta contra a anorexia: «Vivi tudo sozinha»
03:42

Há 3h e 20min
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

No Secret Story 10, João revela a Catarina que vai carregar no segredo de Pedro, «mudei de sexo». A concorrente concorda com a teoria e faz uma confissão. 

A casa mais vigiada do país está mais quente do que nunca! As discussões tensas sucedem-se e há quem já não consiga esconder o que devia ficar em segredo. Os concorrentes estão de olhos bem abertos e nada passa despercebido.

Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!

Hoje às 17:40
Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Big Brother
28 jan, 21:28
7

Juntos há 10 anos e com uma filha em comum: esta é a musa que conquistou um dos maiores galãs do Secret Story

3 fev, 16:51
8
Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

23 fev, 12:43

A Internet está louca: João despe-se e fica em cuecas na gala de estreia do Secret Story

23 fev, 12:02

Um milhão de visualizações em menos de 12 horas. Este é um dos momentos mais virais da gala de estreia do Secret Story

23 fev, 11:19

Secret Story 10: O primeiro beijo na boca já aconteceu e até Cristina Ferreira ficou em choque

23 fev, 10:24

Déjà-vu no Secret Story? Casal separa-se à porta e faz reviver o momento de Liliana Oliveira e Zé Pedro

23 fev, 10:05

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

23 fev, 00:46