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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Por um triz. João quase apanha Diogo e Eva em conversa tensa e a concorrente disfarça desta forma

No Secret Story 10, João acaba por aparecer na casa de banho. Diogo sai e diz que vai fumar e deixa a 'batata quente' nas mãos de Eva que se mostra visivelmente abalada. Eva disfarça alegando que se encontra nesses pratos pela discussão que está a haver na sala. 

Ontem às 23:03
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